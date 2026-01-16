https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/karaciger-nakli-icin-bekleyen-ufuk-ozkana-kotu-haber-1102798151.html

Karaciğer nakli için bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a kötü haber

Karaciğer nakli için bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a kötü haber



Acil karaciğer nakli kararı verilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, karaciğer donör testinin sonuçlarının olumsuz çıktığını açıkladı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Siroz teşhisi konulan ve durumu ağırlaştığı için doktorlarının karaciğer nakli kararı aldığı ünlü sanatçı Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan; "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz" dedi. Ünlü isimler çağrı yaptıÜnlü sanatçı Ufuk Özkan hastanede tedavisini sürdürürken birçok ünlü isim de Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Kardeşi Umut Özkan da bugün sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve ağabeyi için donör olduğunu ancak testin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.Umut Özkan, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi."

