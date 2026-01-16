Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/karaciger-nakli-icin-bekleyen-ufuk-ozkana-kotu-haber-1102798151.html
Karaciğer nakli için bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a kötü haber
Karaciğer nakli için bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a kötü haber
Sputnik Türkiye
Acil karaciğer nakli kararı verilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, karaciğer donör testinin sonuçlarının olumsuz çıktığını açıkladı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T15:29+0300
2026-01-16T15:31+0300
yaşam
ufuk özkan
karaciğer nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099446058_0:90:924:609_1920x0_80_0_0_62753f9b44f0ff2439d168b3b686eaed.jpg
Siroz teşhisi konulan ve durumu ağırlaştığı için doktorlarının karaciğer nakli kararı aldığı ünlü sanatçı Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan; "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz" dedi. Ünlü isimler çağrı yaptıÜnlü sanatçı Ufuk Özkan hastanede tedavisini sürdürürken birçok ünlü isim de Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Kardeşi Umut Özkan da bugün sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve ağabeyi için donör olduğunu ancak testin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.Umut Özkan, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/karaciger-nakli-bekleyen-oyuncu-ufuk-ozkan-icin-unluler-harekete-gecti-acil-donor-cagrisinda-1102759216.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099446058_0:3:924:695_1920x0_80_0_0_87fd91135cac0bc57fe5d7a197c609b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ufuk özkan, karaciğer nakli
ufuk özkan, karaciğer nakli

Karaciğer nakli için bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a kötü haber

15:29 16.01.2026 (güncellendi: 15:31 16.01.2026)
© FotoğrafUfuk Özkan'ın son sağlık durumu
Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Acil karaciğer nakli kararı verilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, karaciğer donör testinin sonuçlarının olumsuz çıktığını açıkladı.
Siroz teşhisi konulan ve durumu ağırlaştığı için doktorlarının karaciğer nakli kararı aldığı ünlü sanatçı Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan; "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz" dedi.

Ünlü isimler çağrı yaptı

Ünlü sanatçı Ufuk Özkan hastanede tedavisini sürdürürken birçok ünlü isim de Özkan'a donör bulunması adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Kardeşi Umut Özkan da bugün sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve ağabeyi için donör olduğunu ancak testin olumsuz sonuçlandığını ifade etti.
Umut Özkan, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi."
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
YAŞAM
Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için ünlüler harekete geçti: Acil donör çağrısında bulundular
Dün, 11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала