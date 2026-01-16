https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abd-ile-tayvan-ticaret-anlasmasina-vardi-1102785261.html
ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı
ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı
16.01.2026
ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla, yarı iletken üretiminin bir bölümünün ABD’ye taşınması hedefleniyor. Anlaşma kapsamında Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri ABD’de en az 250 milyar dolarlık yatırım yapacak. Tayvan yönetimi de ilave yatırımlar için 250 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.Ticaret düzenlemeleri kapsamında, ABD’nin Tayvan menşeli mallara uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 15’i aşmayacağı, bazı ürünlerde ise sıfır tarife uygulanacağı bildirildi. ABD’de yatırım yapan Tayvanlı yarı iletken şirketlerine, belirli kotaya kadar ithalatta vergi muafiyeti sağlanacağı da açıklandı.
ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla, yarı iletken üretiminin bir bölümünün ABD’ye taşınması hedefleniyor.
Anlaşma kapsamında Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri ABD’de en az 250 milyar dolarlık yatırım yapacak. Tayvan yönetimi de ilave yatırımlar için 250 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.
Ticaret düzenlemeleri kapsamında, ABD’nin Tayvan menşeli mallara uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 15’i aşmayacağı, bazı ürünlerde ise sıfır tarife uygulanacağı bildirildi.
ABD’de yatırım yapan Tayvanlı yarı iletken şirketlerine, belirli kotaya kadar ithalatta vergi muafiyeti sağlanacağı da açıklandı.