https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abd-ile-tayvan-ticaret-anlasmasina-vardi-1102785261.html

ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı

ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı

Sputnik Türkiye

ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla yarı iletken üretiminin büyük bölümünün ABD’ye taşınması hedeflenirken, Tayvanlı şirketlerin en az 250... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T03:37+0300

2026-01-16T03:37+0300

2026-01-16T03:37+0300

dünya

abd

tayvan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg

ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla, yarı iletken üretiminin bir bölümünün ABD’ye taşınması hedefleniyor. Anlaşma kapsamında Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri ABD’de en az 250 milyar dolarlık yatırım yapacak. Tayvan yönetimi de ilave yatırımlar için 250 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.Ticaret düzenlemeleri kapsamında, ABD’nin Tayvan menşeli mallara uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 15’i aşmayacağı, bazı ürünlerde ise sıfır tarife uygulanacağı bildirildi. ABD’de yatırım yapan Tayvanlı yarı iletken şirketlerine, belirli kotaya kadar ithalatta vergi muafiyeti sağlanacağı da açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/trump-gazze-seridi-icin-baris-kurulunun-kuruldugunu-duyurdu-1102785115.html

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tayvan