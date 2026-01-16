Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abd-ile-tayvan-ticaret-anlasmasina-vardi-1102785261.html
ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı
ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı
Sputnik Türkiye
ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla yarı iletken üretiminin büyük bölümünün ABD’ye taşınması hedeflenirken, Tayvanlı şirketlerin en az 250... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T03:37+0300
2026-01-16T03:37+0300
dünya
abd
tayvan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg
ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla, yarı iletken üretiminin bir bölümünün ABD’ye taşınması hedefleniyor. Anlaşma kapsamında Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri ABD’de en az 250 milyar dolarlık yatırım yapacak. Tayvan yönetimi de ilave yatırımlar için 250 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.Ticaret düzenlemeleri kapsamında, ABD’nin Tayvan menşeli mallara uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 15’i aşmayacağı, bazı ürünlerde ise sıfır tarife uygulanacağı bildirildi. ABD’de yatırım yapan Tayvanlı yarı iletken şirketlerine, belirli kotaya kadar ithalatta vergi muafiyeti sağlanacağı da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/trump-gazze-seridi-icin-baris-kurulunun-kuruldugunu-duyurdu-1102785115.html
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97154ae342b9e86c74f320d07b3c6c8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, tayvan
abd, tayvan

ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı

03:37 16.01.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla yarı iletken üretiminin büyük bölümünün ABD’ye taşınması hedeflenirken, Tayvanlı şirketlerin en az 250 milyar dolarlık yatırım yapması öngörülüyor.
ABD ile Tayvan arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla, yarı iletken üretiminin bir bölümünün ABD’ye taşınması hedefleniyor.
Anlaşma kapsamında Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri ABD’de en az 250 milyar dolarlık yatırım yapacak. Tayvan yönetimi de ilave yatırımlar için 250 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacak.
Ticaret düzenlemeleri kapsamında, ABD’nin Tayvan menşeli mallara uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 15’i aşmayacağı, bazı ürünlerde ise sıfır tarife uygulanacağı bildirildi.
ABD’de yatırım yapan Tayvanlı yarı iletken şirketlerine, belirli kotaya kadar ithalatta vergi muafiyeti sağlanacağı da açıklandı.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Trump, 'Gazze Şeridi için Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu
02:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала