Julio Iglesias hakkında suçlama: İki eski çalışan şikayetçi oldu, şarkıcı iddiaları kabul etmedi
Julio Iglesias hakkında suçlama: İki eski çalışan şikayetçi oldu, şarkıcı iddiaları kabul etmedi
16.01.2026
Julio Iglesias hakkında suçlama: İki eski çalışan şikayetçi oldu, şarkıcı iddiaları kabul etmedi
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Karayipler’deki malikanelerinde çalışan iki eski kadın çalışanın cinsel istismar suçlamalarını 'asılsız' olarak nitelendirdi. Kadınlar, İspanya’nın en yüksek ceza mahkemesine başvuruda bulundu.
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Karayipler'deki malikanelerinde çalışan iki eski çalışanın kendisine yönelik cinsel istismar suçlamalarına ilişkin sessizliğini bozarak, hiçbir kadına 'istismar, baskı ya da saygısızlık' yapmadığını savundu.
İspanya'da El Diario ve ABD'de Univision Noticias adlı İspanyolca yayın yapan iki gazetede çıkan haberlerin ardından 82 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Iglesias açıklamasında, “Evimde çalışmış iki kişi tarafından yöneltilen suçlamalara büyük bir üzüntüyle yanıt veriyorum. Hiçbir kadını istismar etmedim, zorlamadım ya da saygısızlık etmedim. Bu suçlamalar tamamen asılsızdır ve beni derinden yaralamaktadır” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, açıklamasında itibarını savunacağını belirtirken, kendisine destek mesajları gönderenlere de teşekkür etti.
İddiaları dile getiren kadınlar, ev çalışanı ve fizyoterapist olarak görev yaptıklarını belirten ve Rebeca ile Laura takma adlarını kullanan iki eski çalışan. Kadınlar, Iglesias’ın kendilerini “uygunsuz dokunma, hakaret ve aşağılamaya maruz bıraktığını; kontrol ve sürekli taciz ortamı oluşturduğunu” öne sürdü.