'West Wing' oyuncusu hakkında 'çocuk istismarı' suçlaması: Tutuklama kararı çıkarılan aktör aranıyor

ABD'li oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield hakkında 'çocuk istismarı' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. ABD'li federal yetkililer yerel polisle birlikte... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD'li oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield hakkında, 'The Cleaning Lady' adlı bir televizyon dizisinin setinde reşit olmayan bir çocuğa yönelik cinsel istismar nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Albuquerque Polis Departmanı, federal yetkililerin arama çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.Polis sözcüsü, federal kuvvetlerin Busfield'in bulunması ve gözaltına alınması için sürece dahil olduğunu doğrularken, oyuncunun henüz yakalanmadığını belirtti. 68 yaşındaki Busfield'in iki ayrı 'reşit olmayanla suç teşkil eden temas' ve bir 'çocuk istismarı' suçlamasıyla arandığı açıklandı.İddiaların odağı: Televizyon dizisi setiABD basınında yer alan ve mahkeme dosyalarını kaynak gösteren haberlere göre soruşturma, Kaısm 2024'te New Mexico Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının dizinin setinde görev alan 11 yaşındaki ikiz çocukların olası şekilde istismara maruz kaldığı yönündeki ihbarıyla başladı. İddiaların, Kasım 2022 ile 2024 ilkbaharı arasında yaşandığı öne sürülüyor.Bernalillo County Metropolitan Mahkemesi'nde sunulan şikayet dilekçesinde, Busfield'in set sürecinde çocuklarla yakınlaştığı, kendisine 'Tim Amca' diye hitap etmelerini istediği ve oyuncu olan eşi Melissa Gilbert ile birlikte çocuklara Noel hediyeleri aldığı iddia edildi. Belgelerde ayrıca, çocukların hoşlanmadıklarını belirtmelerine rağmen karın ve bacak bölgelerinden gıdıklanarak temas kurulduğu ileri sürüldü.ABD medyasında yer alan bilgilerde dosyaya yansıyan beyanlara göre, çocuk oyunculardan biri, yedi yaşındaki Bushfield'in kendisine set ortamında özel bölgelerine dokunduğunu, ertesi yıl da benzer temasların tekrarlandığını iddia etti. Aynı çocuk, Busfield’ın yönetmen olması nedeniyle korktuğunu ve kimseye söyleyemediğini ifade etti. Dosyada çocuğun travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve anksiyete tanısı aldığı, kabuslar ve davranış sorunları yaşadığı bilgisi de yer aldı.Stüdyo inceleme başlattıŞikayet dosyasında, Warner Bros'un da iddialarla ilgili ayrı bir inceleme yürüttüğü, Şubat 2025'te hatlarına gelen anonim bir ihbar sonra sürecin başlatıldığı belirtildi. Stüdyo, kendi incelemesinde iddiaları destekleyen bir bulguya ulaşmadığını açıkladı. Busfield, ebeveynlerin çocukları dizinin son sezonuna alınmadığı için 'intikam' amacıyla iddiaları gündeme getirdiğini söylemişti.Fox ve Warner Bros, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptıklarını belirterek, "Reşit olmayanların güvenliği başta olmak üzere setlerimizde sağlık ve güvenlik ilk önceliğimizdir" açıklamasını yaptı.Öte yandan Busfield'in eşi, ''Küçük Ev' dizileriyle tanınan oyuncu ve yazar Melissa Gilbert, sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.

