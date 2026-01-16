https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ispanyadan-gronland-cikisi-nato-masasinda-cozulmeli-1102795672.html

İspanya’dan Grönland çıkışı: 'NATO masasında çözülmeli'

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albarez, Grönland’ın güvenliğine ilişkin tartışmaların NATO çerçevesinde ve tüm müttefiklerin katılımıyla yürütülmesi... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albarez, Grönland’ın güvenlik sorunlarının NATO içinde ele alınarak çözülmesi gerektiğini belirtti. Albarez, bu yaklaşımın tüm müttefiklerin katılımıyla ortak bir zeminde yürütülmesini savundu.'Avrupalı ortaklarla toplantılar yapıyoruz'Telecinco televizyonuna konuşan Albarez, Grönland konusunda Avrupa’daki ortaklarla temasların sürdüğünü belirterek, “Neler olup bittiğine dair ortak bir tablo oluşturuyoruz” dedi.Bakan, NATO içinde herhangi bir üyenin Arktik’te güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini düşünmesi halinde, konunun tüm müttefiklerle masaya yatırılabileceğini ifade etti.'Grönland halkı görüşünü temsilcileriyle açıkladı'Albarez, Grönland halkının demokratik yollarla seçilmiş temsilcileri aracılığıyla tutumunu net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.Bakan, Grönland’ın AB üyesi ve NATO müttefiki Danimarka’nın parçası olarak kalmak istediğini vurguladı.'Danimarka’nın yerini almak için bir neden yok'İspanyol Bakan, mevcut koşullarda Grönland’ın güvenliğini sağlama konusunda Danimarka’nın yerini almayı gerektirecek bir durum bulunmadığını kaydetti.Albarez ayrıca, müttefikler arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.Trump’ın “Grönland” çıkışları tartışmayı büyüttüGrönland, Danimarka Krallığı’nın bir parçası olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump adanın “ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğunu” savunarak, Grönland’ın ABD’nin parçası olması gerektiğini defalarca dile getirdi.Trump’ın, Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair garanti vermeyi reddettiği ve konuyla ilgili net bir tutum ortaya koymadığı belirtiliyor.Danimarka ve Grönland’dan uyarı: 'Toprak bütünlüğüne saygı'Danimarka ve Grönland yetkilileri, ABD’ye yönelik açıklamalarında, adanın ele geçirilmesine karşı uyarıda bulunarak toprak bütünlüğüne saygı beklediklerini bildirdi.Ocak ayında ise AB ülkeleri, ABD’nin Grönland’a yönelik tehditlerinin inandırıcı hale gelmesi durumunda verilecek olası yanıtları görüştü.Grönland’ın statüsü: Koloniden özerk yönetimeGrönland, 1953 yılına kadar Danimarka kolonisi olarak yönetildi. Ada, Danimarka Krallığı’nın parçası olmaya devam ederken, 2009’da özerklik kazanarak kendi kendini yönetme ve iç politikasını belirleme hakkına sahip oldu.

