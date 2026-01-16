Batı medyası: Avrupa ülkeleri Putin ile müzakereler konusunda bölündü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/bati-medyasi-avrupa-ulkeleri-putin-ile-muzakereler-konusunda-bolundu-1102787897.html

Avrupa'nın Rusya ile doğrudan teması yeniden kurma çabaları İngiltere'nin direnişine takılırken bu durumun Batı koalisyonu içinde diplomatik bölünmeye işaret... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Politico gazetesi, Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakereleri başlatma konusunda ikiye bölündüğünü yazdı.Gazetenin yazısında, “İngiltere, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmelere yeniden başlamasının gerekli olup olmadığı konusunda Fransa ve İtalya ile çatıştı. <…> İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Perşembe günü, Avrupa müttefiklerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak Putin ile diplomatik temasa yeniden başlamayı düşünmeleri yönünde Paris ve Roma'dan gelen önerileri reddetti” ifadesine yer verildi.Avrupa’da, Ukrayna'daki çözüm sürecinde kıtanın geri plana atıldığına dair endişeler artarken bununla birlikte İngiltere’nin, çatışmanın sona erme şartlarını Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin belirlediğine inandığı belirtildi.Yazıda, “Cooper, diplomatik ağırlık merkezinin şu anda Ukrayna ve en yakın müttefiklerinde olduğunu savunuyor. <…> Bakana göre, Moskova üzerindeki baskı azaltılmamalı, aksine yaptırımlar ve Kiev'e askeri destek yoluyla artırılmalı” dendi.Brüksel ve Washington arasındaki gerilimin artması bağlamında, Avrupalı ​​siyasetçiler Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulması konusuna giderek daha fazla yöneliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya ile ilişkilerin yeniden dengelenmesi umudunu dile getirerek Rusya'yı Avrupa'nın en büyük komşusu olarak nitelendirmişti. Siyasetçi, ilişkilerin yeniden kurulmasının Almanya ve bir bütün olarak Avrupa için bir sınavın sonu olacağını belirtmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin Batılı mevkidaşlarıyla temasları yeniden kurmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak, olası herhangi bir görüşmenin, birbirlerinin pozisyonlarını anlamaya yönelik bir girişim olması gerektiğini, ders verme girişimi olmaması gerektiği kaydedilmişti.

