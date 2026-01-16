İngiltere, NATO’nun ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu fikrine destek verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ingiltere-natonun-arktik-nobetcisi-operasyonu-fikrine-destek-verdi-1102783891.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Arktik’te NATO varlığını güçlendirmeyi hedefleyen ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu önerisini desteklediklerini açıkladı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T00:36+0300
2026-01-16T00:36+0300
2026-01-16T00:36+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089346286_0:40:1187:708_1920x0_80_0_0_8dc8c889b50ddd3bd86ac1a242f6146e.png
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Norveç ziyareti sırasında Politico’ya verdiği demeçte Londra’nın NATO’nun Arktik ve çevresindeki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ‘Arctic Sentry’ (Arktik Nöbetçisi) operasyonunu desteklediğini, girişimin Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki tüm deniz yollarını kapsaması gerektiğini söyledi.Cooper, bu konseptin, NATO’nun ‘Baltic Sentry’ (Baltık Nöbetçisi) ve ‘Eastern Sentry’ (Doğu Nöbetçisi) gibi mevcut operasyonlarına benzer bir yapıda olması ve Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki deniz ulaşım hatlarının tamamını kapsaması gerektiğini vurguladı. Cooper ayrıca, NATO’nun ilerleyen dönemde Grönland’da askeri tatbikatlar düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de söz konusu girişimi desteklediklerini belirterek, “Aslında bu fikir daha önce Norveç’ten çıkmıştı. İsmi biraz farklı olabilir ama özü NATO’nun Arktik’te iş birliğini artırmasıdır. Daha önce Kuzey Kutbu’na mesafeli duran ülkelerin bile artık bölgeye daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.Eide ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland çevresinde Rusya ve Çin’in askeri faaliyet yürüttüğü yönündeki iddialarını reddederek, bu tür söylemlerin somut verilere dayanmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/von-der-leyen-gronland-guvenlik-konusunda-abye-guvenebilir-1102782692.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089346286_95:0:1092:748_1920x0_80_0_0_a869d7d513807c20350859bcbaf92162.png
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Norveç ziyareti sırasında Politico’ya verdiği demeçte Londra’nın NATO’nun Arktik ve çevresindeki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ‘Arctic Sentry’ (Arktik Nöbetçisi) operasyonunu desteklediğini, girişimin Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki tüm deniz yollarını kapsaması gerektiğini söyledi.
NATO’nun rolünün güçlenmesini ve Arktik’te güvenliğin sağlanmasına dönük çabalarını ikiye katlamasını istiyoruz. Bu çerçevede, ‘Arktik Nöbetçisi’ adı verilen yeni yaklaşımın geliştirilmesini destekliyoruz.
Cooper, bu konseptin, NATO’nun ‘Baltic Sentry’ (Baltık Nöbetçisi) ve ‘Eastern Sentry’ (Doğu Nöbetçisi) gibi mevcut operasyonlarına benzer bir yapıda olması ve Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki deniz ulaşım hatlarının tamamını kapsaması gerektiğini vurguladı. Cooper ayrıca, NATO’nun ilerleyen dönemde Grönland’da askeri tatbikatlar düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de söz konusu girişimi desteklediklerini belirterek, “Aslında bu fikir daha önce Norveç’ten çıkmıştı. İsmi biraz farklı olabilir ama özü NATO’nun Arktik’te iş birliğini artırmasıdır. Daha önce Kuzey Kutbu’na mesafeli duran ülkelerin bile artık bölgeye daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Eide ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland çevresinde Rusya ve Çin’in askeri faaliyet yürüttüğü yönündeki iddialarını reddederek, bu tür söylemlerin somut verilere dayanmadığını ifade etti.