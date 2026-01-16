Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ingiltere-natonun-arktik-nobetcisi-operasyonu-fikrine-destek-verdi-1102783891.html
İngiltere, NATO’nun ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu fikrine destek verdi
İngiltere, NATO’nun ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu fikrine destek verdi
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Arktik’te NATO varlığını güçlendirmeyi hedefleyen ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu önerisini desteklediklerini açıkladı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T00:36+0300
2026-01-16T00:36+0300
dünya
yvette cooper
i̇ngiltere
grönland
nato
avrupa
norveç
i̇zlanda
donald trump
arktik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089346286_0:40:1187:708_1920x0_80_0_0_8dc8c889b50ddd3bd86ac1a242f6146e.png
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Norveç ziyareti sırasında Politico’ya verdiği demeçte Londra’nın NATO’nun Arktik ve çevresindeki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ‘Arctic Sentry’ (Arktik Nöbetçisi) operasyonunu desteklediğini, girişimin Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki tüm deniz yollarını kapsaması gerektiğini söyledi.Cooper, bu konseptin, NATO’nun ‘Baltic Sentry’ (Baltık Nöbetçisi) ve ‘Eastern Sentry’ (Doğu Nöbetçisi) gibi mevcut operasyonlarına benzer bir yapıda olması ve Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki deniz ulaşım hatlarının tamamını kapsaması gerektiğini vurguladı. Cooper ayrıca, NATO’nun ilerleyen dönemde Grönland’da askeri tatbikatlar düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de söz konusu girişimi desteklediklerini belirterek, “Aslında bu fikir daha önce Norveç’ten çıkmıştı. İsmi biraz farklı olabilir ama özü NATO’nun Arktik’te iş birliğini artırmasıdır. Daha önce Kuzey Kutbu’na mesafeli duran ülkelerin bile artık bölgeye daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.Eide ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland çevresinde Rusya ve Çin’in askeri faaliyet yürüttüğü yönündeki iddialarını reddederek, bu tür söylemlerin somut verilere dayanmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/von-der-leyen-gronland-guvenlik-konusunda-abye-guvenebilir-1102782692.html
i̇ngiltere
grönland
norveç
i̇zlanda
arktik
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089346286_95:0:1092:748_1920x0_80_0_0_a869d7d513807c20350859bcbaf92162.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yvette cooper, i̇ngiltere, grönland, nato, avrupa, norveç, i̇zlanda, donald trump, arktik, rusya, çin, espen barth eide
yvette cooper, i̇ngiltere, grönland, nato, avrupa, norveç, i̇zlanda, donald trump, arktik, rusya, çin, espen barth eide

İngiltere, NATO’nun ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu fikrine destek verdi

00:36 16.01.2026
© Sputnik / Алекс Макнотонİngiltere Dışişleri Bakanlığı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Sputnik / Алекс Макнотон
Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Arktik’te NATO varlığını güçlendirmeyi hedefleyen ‘Arktik Nöbetçisi’ operasyonu önerisini desteklediklerini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Norveç ziyareti sırasında Politico’ya verdiği demeçte Londra’nın NATO’nun Arktik ve çevresindeki askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ‘Arctic Sentry’ (Arktik Nöbetçisi) operasyonunu desteklediğini, girişimin Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki tüm deniz yollarını kapsaması gerektiğini söyledi.
NATO’nun rolünün güçlenmesini ve Arktik’te güvenliğin sağlanmasına dönük çabalarını ikiye katlamasını istiyoruz. Bu çerçevede, ‘Arktik Nöbetçisi’ adı verilen yeni yaklaşımın geliştirilmesini destekliyoruz.
Cooper, bu konseptin, NATO’nun ‘Baltic Sentry’ (Baltık Nöbetçisi) ve ‘Eastern Sentry’ (Doğu Nöbetçisi) gibi mevcut operasyonlarına benzer bir yapıda olması ve Grönland, İzlanda, Finlandiya ve bölgedeki deniz ulaşım hatlarının tamamını kapsaması gerektiğini vurguladı. Cooper ayrıca, NATO’nun ilerleyen dönemde Grönland’da askeri tatbikatlar düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de söz konusu girişimi desteklediklerini belirterek, “Aslında bu fikir daha önce Norveç’ten çıkmıştı. İsmi biraz farklı olabilir ama özü NATO’nun Arktik’te iş birliğini artırmasıdır. Daha önce Kuzey Kutbu’na mesafeli duran ülkelerin bile artık bölgeye daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Eide ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland çevresinde Rusya ve Çin’in askeri faaliyet yürüttüğü yönündeki iddialarını reddederek, bu tür söylemlerin somut verilere dayanmadığını ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
DÜNYA
Von der Leyen: Grönland güvenlik konusunda AB’ye güvenebilir
Dün, 22:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала