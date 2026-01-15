https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/von-der-leyen-gronland-guvenlik-konusunda-abye-guvenebilir-1102782692.html

Von der Leyen: Grönland güvenlik konusunda AB’ye güvenebilir

Von der Leyen: Grönland güvenlik konusunda AB’ye güvenebilir

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arktik güvenliğinin NATO’nun olduğu kadar Avrupa Birliği’nin (AB) de önceliği olduğunu vurgulayarak, Grönland’ın... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T22:58+0300

2026-01-15T22:58+0300

2026-01-15T22:58+0300

dünya

ursula von der leyen

avrupa komisyonu

avrupa birliği

ab

grönland

nato

j.d. vance

abd

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk kez açık biçimde Grönland’ın güvenlik alanında AB'ye güvenebileceğini söyledi. Von der Leyen, Kıbrıs’ta düzenlediği basın toplantısında Arktik bölgesinin hem NATO hem de AB için stratejik önemine dikkat çekti.Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, ABD’nin ada konusundaki tutumunun değişmediğini belirtmişti. Bunun ardından bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a asker göndermeyi gündeme getirmişti.Görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’dan “Grönland’dan çekilmesini” talep etmiş, ayrıca NATO’ya da Washington’un adayı elde etme çabalarına destek olması çağrısında bulunmuştu. Trump, aksi halde adanın Rusya ya da Çin’in kontrolüne geçebileceği iddiasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/polonya-basbakani-tusk-abdnin-gronlanda-askeri-mudahalesi-nato-icin-bir-felaket-olur-1102778601.html

grönland

abd

kıbrıs

arktik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ursula von der leyen, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, grönland, nato, j.d. vance, abd, avrupa, kıbrıs, arktik