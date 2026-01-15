Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/von-der-leyen-gronland-guvenlik-konusunda-abye-guvenebilir-1102782692.html
Von der Leyen: Grönland güvenlik konusunda AB’ye güvenebilir
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk kez açık biçimde Grönland’ın güvenlik alanında AB'ye güvenebileceğini söyledi. Von der Leyen, Kıbrıs’ta düzenlediği basın toplantısında Arktik bölgesinin hem NATO hem de AB için stratejik önemine dikkat çekti.Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, ABD’nin ada konusundaki tutumunun değişmediğini belirtmişti. Bunun ardından bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a asker göndermeyi gündeme getirmişti.Görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’dan “Grönland’dan çekilmesini” talep etmiş, ayrıca NATO’ya da Washington’un adayı elde etme çabalarına destek olması çağrısında bulunmuştu. Trump, aksi halde adanın Rusya ya da Çin’in kontrolüne geçebileceği iddiasında bulunmuştu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arktik güvenliğinin NATO’nun olduğu kadar Avrupa Birliği’nin (AB) de önceliği olduğunu vurgulayarak, Grönland’ın siyasi, ekonomik ve mali açıdan AB’ye güvenebileceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk kez açık biçimde Grönland’ın güvenlik alanında AB'ye güvenebileceğini söyledi. Von der Leyen, Kıbrıs’ta düzenlediği basın toplantısında Arktik bölgesinin hem NATO hem de AB için stratejik önemine dikkat çekti.
Grönland siyasi, ekonomik ve mali açıdan bize güvenebilir. Arktik bölgesinin güvenliği her şeyden önce NATO için kilit bir konudur. Ancak vurgulamak isterim ki, Arktik ve bölgenin güvenliği Avrupa Birliği için de temel öncelikler arasındadır ve bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de adaya yönelik yatırımlarımızı ve desteğimizi artırıyoruz.
Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, ABD’nin ada konusundaki tutumunun değişmediğini belirtmişti. Bunun ardından bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a asker göndermeyi gündeme getirmişti.
Görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’dan “Grönland’dan çekilmesini” talep etmiş, ayrıca NATO’ya da Washington’un adayı elde etme çabalarına destek olması çağrısında bulunmuştu. Trump, aksi halde adanın Rusya ya da Çin’in kontrolüne geçebileceği iddiasında bulunmuştu.
