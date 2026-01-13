Türkiye
Güney Kore’de savcılık, sıkı yönetim ilan eden Yoon için idam cezası talep etti
Güney Kore’de savcılık, sıkı yönetim ilan eden Yoon için idam cezası talep etti
Güney Kore’de özel yetkili savcı, Aralık 2024’te kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle isyan suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası talebinde bulundu.
Güney Kore özel savcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Aralık 2024’te uyguladığı kısa süreli sıkıyönetim kararına ilişkin olarak, isyan suçlaması kapsamında en ağır cezanın verilmesini talep etti.Ne olmuştu?
Güney Kore'de savcılık, sıkı yönetim ilan eden Yoon için idam cezası talep etti

Güney Kore’de özel yetkili savcı, Aralık 2024’te kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle isyan suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası talebinde bulundu. Yoon'un karar duruşması görülüyor.
Güney Kore özel savcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Aralık 2024’te uyguladığı kısa süreli sıkıyönetim kararına ilişkin olarak, isyan suçlaması kapsamında en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Ne olmuştu?

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
