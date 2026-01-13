https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/guney-korede-savcilik-siki-yonetim-ilan-eden-yoon-icin-idam-cezasi-talep-etti-1102707629.html

Güney Kore’de savcılık, sıkı yönetim ilan eden Yoon için idam cezası talep etti

Güney Kore’de özel yetkili savcı, Aralık 2024’te kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle isyan suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası talebinde bulundu.

Güney Kore özel savcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Aralık 2024’te uyguladığı kısa süreli sıkıyönetim kararına ilişkin olarak, isyan suçlaması kapsamında en ağır cezanın verilmesini talep etti.Ne olmuştu?

