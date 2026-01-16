https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/icisleri-bakanligindan-kuvvetli-kar-uyarisi-13-il-icin-sari-alarm-verildi-1102797900.html

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli kar uyarısı: 13 il için sarı alarm verildi

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli kar uyarısı: 13 il için sarı alarm verildi

İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu ile Doğu ve Batı Karadeniz’de 13 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yozgat ve Sivas’ta bu akşam, Aksaray... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller: Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın.İç Anadolu’da kar akşam ve sabah etkiliAçıklamaya göre, Yozgat ve Sivas’ta bugün akşam saatlerinden itibaren, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri’de ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Karadeniz’in iç ve yüksekleri risk altındaDoğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve karın etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de ise Sinop, Kastamonu’nun kuzeyi ve Bartın için yarın kuvvetli kar uyarısı yapıldı.Buzlanma ve ulaşım aksamalarına dikkatYetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını, resmî uyarıların takip edilmesini istedi.

