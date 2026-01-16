https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/icisleri-bakanligindan-kuvvetli-kar-uyarisi-13-il-icin-sari-alarm-verildi-1102797900.html
İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli kar uyarısı: 13 il için sarı alarm verildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu ile Doğu ve Batı Karadeniz’de 13 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yozgat ve Sivas’ta bu akşam, Aksaray... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsayan sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller: Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın.
İç Anadolu’da kar akşam ve sabah etkili
Açıklamaya göre, Yozgat ve Sivas’ta bugün akşam saatlerinden itibaren, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri’de ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Karadeniz’in iç ve yüksekleri risk altında
Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve karın etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de ise Sinop, Kastamonu’nun kuzeyi ve Bartın için yarın kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Buzlanma ve ulaşım aksamalarına dikkat
Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını, resmî uyarıların takip edilmesini istedi.