İBB soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya Çayırgan ifadesinde neler dedi?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadelerinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096013552_0:39:1170:697_1920x0_80_0_0_890214d7c847d70f2ebd4d3b1e56feac.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve İBB soruşturması sürüyor. Her iki soruşturmada toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.Derya Çayırgan ifadesinde ne dedi?Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadeleri ortaya çıktı.Derya Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Çayırgan, 2023 yılının sonlarına doğru Antalya’ya transfer olduğunu ve Antalya’da oynadığı süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini öne sürüp "Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT’ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi otelde kaldığı için ziyaret ettim." iddiasını dile getirdi.Çayırgan ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştığını da iddia ederek şunları söyledi:Ekrem İmamoğlu'nun kendisine voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu da öne süren Derya Çayırgan “Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ben de kendisiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi.” iddiasını dile getirdi.'50 bin euro birikimlerim'MASAK raporlarına yansıyan para hareketleri de sorulan Çayırgan, 2021 yılı öncesinde kazançlarını bankaya yatırmadığını, sonraki dönemde birikimlerinin bir kısmını dövize çevirerek hesaplarına aktardığını iddia etti.16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin euronun da bu birikimlerden oluştuğunu öne süren Çayırgan, söz konusu paranın satın aldığı ev için kullanıldığını iddia etti.Derya Çayırgan; Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu'nu tanımadığını da öne sürdü.Voleybola veda etmişti38 yaşındaki Derya Çayırgan, 8 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla voleybola veda ettiğini duyurmuştu.Yeşilyurt altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor, Keçiören Belediyesi SigortaShop'ta ve PTT kulüplerinde forma giymişti.

2026

