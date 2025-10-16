https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cumhurbaskani-erdogandan-devlet-denetleme-kuruluna-talimat-sahte-diploma-olayina-inceleme-1100236613.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat: Sahte diploma olayına inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat: Sahte diploma olayına inceleme

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Sahte diploma olayına ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı.Sahte diploma incelemesiEdinilen bilgiye göre, DDK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.Sahte diploma olayı nedir?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.

