Filistinli uzman: Trump, Grönlandı ABD ulusal güvenliği için stratejik etki alanı olarak görüyor

Avrupa Birliği, Trump’ın Grönland’la ilgili son açıklamalarını ve özel temsilci atamasını, ABD ile AB arasındaki güven ilişkisini zedeleyen bir adım olarak değerlendiriyor. Avrupa ülkeleri, bu gelişmeleri kendi güvenliklerine bir tehdit olarak görüyor ve ABD’den daha bağımsız olma gerekliliğini tartışıyor. Özellikle Fransa ve Almanya’nın öncülük ettiği, NATO’dan bağımsız bir Avrupa ordusu kurma fikri yeniden gündeme geldi. İttifak içindeki artan güvensizlik ve Avrupa’nın stratejik otonomi arayışı, NATO’nun geleceğini de tartışmalı hale getiriyor.