Filistinli uzman: Trump, Grönlandı ABD ulusal güvenliği için stratejik etki alanı olarak görüyor
© Lokman Vural ElibolGrönland
© Lokman Vural Elibol
Abone ol
Filistinli akademisyen Hüseyin ed-Dik, Grönland’ın jeostratejik konumu, yer altı zenginlikleri ve ABD’nin askeri varlığı nedeniyle Washington tarafından ‘stratejik bir varlık’ olarak görüldüğünü belirtti.
Filistinli akademisyen ve ABD-uluslararası ilişkiler uzmanı Huseyin ed-Dik, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Grönland’ın Kuzey Amerika ile Avrupa arasında yer almasının adaya Atlantik bölgesinde kilit bir konum sağladığını, bu coğrafi konumun Arktik havzasına giden önemli deniz ve hava yollarının kontrolünü mümkün kıldığını söyledi.
Grönland, Arktik havzasına ulaşım ve önemli deniz ve hava yolları kontrolü açısından kritik öneme sahip. Yeni transit yolları, özellikle Kuzey Deniz Yolu’nun açılması, adayı Asya ile Avrupa arasındaki lojistik için kilit bir merkez haline getirebilir. Ayrıca, adanın henüz işletilmemiş altın, nadir toprak elementleri, petrol ve gaz rezervleri, Grönland’ı ABD için stratejik bir kaynak haline getiriyor. ABD, buradaki doğal kaynakları stratejik varlık olarak görüyor.
ABD uzun zamandır Grönland’ın askeri potansiyelini, buradaki hava üssü üzerinden kullanıyor. Bu üs, Washington’a Arktik bölgesindeki kıtalararası balistik füze faaliyetlerini izleme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla Trump, Grönland’ı ABD ulusal güvenliğini garanti altına almak için bir stratejik etki alanı olarak değerlendiriyor.
Avrupa Birliği, Trump’ın Grönland’la ilgili son açıklamalarını ve özel temsilci atamasını, ABD ile AB arasındaki güven ilişkisini zedeleyen bir adım olarak değerlendiriyor. Avrupa ülkeleri, bu gelişmeleri kendi güvenliklerine bir tehdit olarak görüyor ve ABD’den daha bağımsız olma gerekliliğini tartışıyor. Özellikle Fransa ve Almanya’nın öncülük ettiği, NATO’dan bağımsız bir Avrupa ordusu kurma fikri yeniden gündeme geldi. İttifak içindeki artan güvensizlik ve Avrupa’nın stratejik otonomi arayışı, NATO’nun geleceğini de tartışmalı hale getiriyor.