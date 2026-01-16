https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/fenerbahceden-ayrilmisti-cenk-tosunun-yeni-takimi-belli-oldu-1102800798.html
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig’de kariyerine Kasımpaşa formasıyla devam edecek. Lacivert-beyazlı kulüp, tecrübeli... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
spor
cenk tosun
fenerbahçe
süper lig
kasımpaşa
kasımpaşa spor kulübü
Fenerbahçe’de beklediği süreleri bulamayan Cenk Tosun, Kasımpaşa'ya transfer oldu.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yoluna giden Kasımpaşa, yaptığı transferlerle Süper Lig’de adından söz ettiriyor. İstanbul temsilcisi, daha önce İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi renklerine bağlamıştı.
2026
cenk tosun, fenerbahçe, süper lig, kasımpaşa, kasımpaşa spor kulübü
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig’de kariyerine Kasımpaşa formasıyla devam edecek. Lacivert-beyazlı kulüp, tecrübeli santrforun transferini resmen duyurdu.
Fenerbahçe’de beklediği süreleri bulamayan Cenk Tosun, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yoluna giden Kasımpaşa, yaptığı transferlerle Süper Lig’de adından söz ettiriyor.
İstanbul temsilcisi, daha önce İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi renklerine bağlamıştı.