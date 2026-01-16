Türkiye
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig'de kariyerine Kasımpaşa formasıyla devam edecek. Lacivert-beyazlı kulüp, tecrübeli...
Fenerbahçe’de beklediği süreleri bulamayan Cenk Tosun, Kasımpaşa'ya transfer oldu.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yoluna giden Kasımpaşa, yaptığı transferlerle Süper Lig’de adından söz ettiriyor. İstanbul temsilcisi, daha önce İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun, Süper Lig’de kariyerine Kasımpaşa formasıyla devam edecek. Lacivert-beyazlı kulüp, tecrübeli santrforun transferini resmen duyurdu.
Fenerbahçe’de beklediği süreleri bulamayan Cenk Tosun, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yoluna giden Kasımpaşa, yaptığı transferlerle Süper Lig’de adından söz ettiriyor.
İstanbul temsilcisi, daha önce İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi’yi renklerine bağlamıştı.
