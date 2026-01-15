https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/fenerbahce-duyurdu-cenk-tosun-kulupten-ayrildi-1102781602.html
Fenerbahçe duyurdu: Cenk Tosun kulüpten ayrıldı
21:42 15.01.2026 (güncellendi: 21:48 15.01.2026)
Fenerbahçe'de Cenk Tosun’la yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli forvetin takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak bildirirken, oyuncunun lisansının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği açıklandı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun kulüpten ayrıldı.
Deneyimli golcü, 2024 yazında kadroya katıldığı sarı-lacivertli ekipte 29 maçta forma giyerek 2 gol ve 2 asist kaydetmişti.
Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan performansın ardından tarafların karşılıklı uzlaşıyla ayrılık kararı aldığı öğrenildi.