https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/eyupspora-kayyum-atandi-1102804318.html
Eyüpspor'a kayyum atandı
Eyüpspor'a kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a TMSF tarafından kayyum atandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T20:36+0300
2026-01-16T20:36+0300
2026-01-16T20:45+0300
türki̇ye
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
eyüpspor
eyüpspor başkanı murat özkaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100808121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1e2580d8cafec4a88e7eab3ff5208c9.jpg
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi ya da ortağı olduğu 9 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ ve Eyüpspor yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/eyupspor---fenerbahce-macinin-ardindan-domenico-tedesco-hepimiz-haberleri-gorunce-sok-olduk-1102020572.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100808121_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_7b4483b374fea229aa746fd9fcaee112.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), eyüpspor, eyüpspor başkanı murat özkaya
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), eyüpspor, eyüpspor başkanı murat özkaya
Eyüpspor'a kayyum atandı
20:36 16.01.2026 (güncellendi: 20:45 16.01.2026)
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a TMSF tarafından kayyum atandı.
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi ya da ortağı olduğu 9 şirkete kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ ve Eyüpspor yer aldı.