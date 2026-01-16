Türkiye
Eyüpspor'a kayyum atandı
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a TMSF tarafından kayyum atandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T20:36+0300
2026-01-16T20:45+0300
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi ya da ortağı olduğu 9 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ ve Eyüpspor yer aldı.
20:36 16.01.2026 (güncellendi: 20:45 16.01.2026)
© AA / Bünyamin ÇelikEyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a TMSF tarafından kayyum atandı.
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi ya da ortağı olduğu 9 şirkete kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ ve Eyüpspor yer aldı.
