https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/eyupspora-kayyum-atandi-1102804318.html

Eyüpspor'a kayyum atandı

Eyüpspor'a kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a TMSF tarafından kayyum atandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T20:36+0300

2026-01-16T20:36+0300

2026-01-16T20:45+0300

türki̇ye

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

eyüpspor

eyüpspor başkanı murat özkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100808121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1e2580d8cafec4a88e7eab3ff5208c9.jpg

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi ya da ortağı olduğu 9 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ ve Eyüpspor yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/eyupspor---fenerbahce-macinin-ardindan-domenico-tedesco-hepimiz-haberleri-gorunce-sok-olduk-1102020572.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), eyüpspor, eyüpspor başkanı murat özkaya