Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ardından Domenico Tedesco: Hepimiz haberleri görünce şok olduk

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ardından Domenico Tedesco: Hepimiz haberleri görünce şok olduk

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımın iyi performansını öz... 21.12.2025

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, takımın son dönemdeki performansının çok iyi olduğunun altını çizdi.Eyüpspor karşısında da iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Tedesco, "Performansımızı çok öz güvenli şekilde sahaya yansıttık. Öz güvenli şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonun içinde kolay maç olmadı. Bugün de kolay olmadı. Eğer ikinci yarıda skor 2-1'e gelseydi daha zor olacaktı. Bu ligdeki her takım zorlu. Her takımın iyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Hafta içinde Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına da değinen Tedesco, "Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Zorlu ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey, hızlı şekilde toparlanıp o maça iyi şekilde hazırlanmak ve elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmak" ifadelerini kullandı.Transfer döneminin gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, her zaman takımını düşündüğünü belirtti.Elindeki oyuncular nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugün bizlerle olamayan isimler vardı. Alvarez, Semedo, Archie Brown ve Çağlar'ın sakatlıkları var. Ama biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Elimdeki oyuncularla çok mutlu ve gururluyum. Transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapamam. Transfer netleşirse yorum yaparım." diye konuştu."Hepimiz haberleri görünce şok olduk"Fenerbahçe'nin verdiği görüntü sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Tedesco, buna karşın her zaman geliştirecek şeyler olduğunu dile getirdi.Gösterdikleri performans sebebiyle oyuncularına teşekkür eden İtalyan teknik adam, "Antrenmanlarda ve maçlarda iyi performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek." ifadelerini kullandı.Başkan Sadettin Saran'ın bugün ifadeye çağırılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:Talisca'ya da değinen Tedesco, "Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda önemli goller atıyor. 1-0'ı bulduğunuz goller her zaman önemlidir. Bugün de 1-0'ı bulana kadar performansımızı üst seviyeye çıkarmıştık. Talisca da üst seviye bir golcü. Bazı maçlarda asist de yaptı. Gösterdiği performanstan çok mutluyum. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." şeklinde sözlerini tamamladı.

