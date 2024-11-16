https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/resmi-gazete-duyurdu-yillik-5-bin-kilovatsaati-asan-abonelere-duzenleme-1090462896.html
Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme
Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme
Sputnik Türkiye
Tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Türkiye'de elektrik tüketimi yüksek olan 1.2 milyon mesken ve ticarethane... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T00:58+0300
2024-11-16T00:58+0300
2024-11-16T00:58+0300
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resmi gazete
elektrik
elektrik santrali
elektrik hattı
türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik borcu
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Resmi Gazete Kararı ile yıllık 5 bin kilovatsaati aşan mesken ve ticarethanelerin sübvansiyonlu elektrik kullanma hakkı kaldırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Camiler, Cemevleri, ibadethaneler dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri, şehit yakınları ve gaziler haricinde 5 kilovatsaati aşan mesken ve ticarethane abonelerine tanınan elektrik tüketiminde sübvansiyon hakkı iptal edildi. Sanayi tüketicileri, Kamu ve Özel Sektör tüketicilerinde limit 15 bin kilovatsaatte yükseltildi. Yeni yasa ile yaklaşık 585 bin abonenin limit üstünde kalacağı ifade edildi.Sübvansiyon nedir?Bir ürüne dolaylı ve dolaysız yoldan devletçe yapılan para yardımına sübvansiyon denir.
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resmi gazete, elektrik, elektrik santrali, elektrik hattı, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu
resmi gazete, elektrik, elektrik santrali, elektrik hattı, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu
Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme
Tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Türkiye'de elektrik tüketimi yüksek olan 1.2 milyon mesken ve ticarethane abonesinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 5 bin kilovatsaati aşan sübvansiyonlu elektriği kullanamayacağı açıklandı.
Resmi Gazete Kararı ile yıllık 5 bin kilovatsaati aşan mesken ve ticarethanelerin sübvansiyonlu elektrik kullanma hakkı kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Camiler, Cemevleri, ibadethaneler dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri, şehit yakınları ve gaziler haricinde 5 kilovatsaati aşan mesken ve ticarethane abonelerine tanınan elektrik tüketiminde sübvansiyon hakkı iptal edildi. Sanayi tüketicileri, Kamu ve Özel Sektör tüketicilerinde limit 15 bin kilovatsaatte yükseltildi. Yeni yasa ile yaklaşık 585 bin abonenin limit üstünde kalacağı ifade edildi.
Bir ürüne dolaylı ve dolaysız yoldan devletçe yapılan para yardımına sübvansiyon denir.