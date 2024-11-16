https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/resmi-gazete-duyurdu-yillik-5-bin-kilovatsaati-asan-abonelere-duzenleme-1090462896.html

Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme

Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme

Sputnik Türkiye

Tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Türkiye'de elektrik tüketimi yüksek olan 1.2 milyon mesken ve ticarethane... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T00:58+0300

2024-11-16T00:58+0300

2024-11-16T00:58+0300

türkiye

resmi gazete

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elektrik santrali

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Resmi Gazete Kararı ile yıllık 5 bin kilovatsaati aşan mesken ve ticarethanelerin sübvansiyonlu elektrik kullanma hakkı kaldırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Camiler, Cemevleri, ibadethaneler dernekler ve AFAD geçici barınma merkezleri, şehit yakınları ve gaziler haricinde 5 kilovatsaati aşan mesken ve ticarethane abonelerine tanınan elektrik tüketiminde sübvansiyon hakkı iptal edildi. Sanayi tüketicileri, Kamu ve Özel Sektör tüketicilerinde limit 15 bin kilovatsaatte yükseltildi. Yeni yasa ile yaklaşık 585 bin abonenin limit üstünde kalacağı ifade edildi.Sübvansiyon nedir?Bir ürüne dolaylı ve dolaysız yoldan devletçe yapılan para yardımına sübvansiyon denir.

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