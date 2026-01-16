https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/enerji-bakani-bayraktardan-aciklama-dogalgazda-devlet-destegi-sona-mi-eriyor--1102794450.html

Enerji Bakanı Bayraktar'dan açıklama: Doğalgazda devlet desteği sona mı eriyor?

Enerji Bakanı Bayraktar'dan açıklama: Doğalgazda devlet desteği sona mı eriyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektrikte olduğu gibi doğal gazda benzer çalışmamız var. Yani Türkiye'deki ortalama Ankara'da tüketim... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Havaların soğuması ile en merak edilen sorulardan biri doğalgazda devlet desteğinin sona erip ermeyeceği. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, doğalgaz konusunda değerlendirmelerde bulundu.'Doğalgazın yüzde 45'i devlet tarafından karşılanıyor'Bayraktar "Vatandaşımız benim elektriğim kesilmesin, elektrik kesintim olmasın, doğal gaz kapımda olsun, evimde olsun. Dolayısıyla birinci beklenti herhalde arz güvenliği ve herkes kesintisiz enerji istiyor, daha kaliteli. Ama beraberinde de tabii faturam da düşük olsun, ucuz olsun. Bizim de bütün gayretimiz milletimize bu kaynakları kesintisiz bir şekilde, ucuz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunabilmek. Bunun için çok önemli tabii bu kaynakların biraz önce konuştuğumuz her şeyi niye bu kadar dünyadan bahsettik? Çatışmalardan bahsettik, mücadeleden, jeopolitik gerilimlerden... Esas itibariyle petrol dediğiniz kaynak fiyatını sizin belirlemediğiniz bir fiyat. Doğal gaz yine sizin dışınızda belirlenen kaynaklar ve bunlar aslında tek bir ülkenin de belirlediği şeyler değil. Yani bugün Avustralya'daki bir LNG terminalinde efendim grev oluyor, bakıyorsunuz Avrupa'daki gaz fiyatları artıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki gaz fiyatları da artacak noktaya geliyor. Biz dolayısıyla bununla alakalı pandemiden başlayarak bir destek programı malumunuz geliştirdik ve vatandaşlarımıza bugün itibariyle doğalgazda faturanın yüzde 45'i devletimiz tarafından karşılanıyor, hazinemiz tarafından karşılanıyor." dedi.'Doğalgazda da elektrikteki gibi tarife sistemi geliyor'Bayraktar "Elektrik tarafında yaklaşık yüzde 50'lerde yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Ama son 1-1,5 yıldır malumunuz bir elektrikte son kaynak tedarik tarifesi belirlendi. Orada da belirli limitler var. Yani siz Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla tüketiminiz varsa ki 2025 için koyduğumuz hedef 5000 kilovatsaatti; şimdi 2026, bu yıl 4000 kilovatsaate o düştü. Türkiye'deki ortalama tüketim yıllık yaklaşık 2400 ile 3000 kilovatsaat; yani 4000 dediğimiz zaman aslında bunun üzerinde kalan Türkiye'deki yaklaşık tüketicilerin yüzde 7'sinden bahsediyorum. O gruba siz muhtemeldir ki üst gelir grubundasınız ve dolayısıyla sizin bu desteğe ihtiyacınız yok. Bu destekler dar gelirliye, işte en düşük emekli maaşı alan gruba gitsin diye böyle bir daha destekleri etkin hale getirmekle alakalı bir program da takip ediyoruz. Doğal gazda benzer çalışmamız var. Yani Türkiye'deki ortalama Ankara'da tüketim yaklaşık 200 metreküp ocak ayında. Siz 300 metreküp tüketiyorsanız, 350 metreküp tüketiyorsanız sizi bu destek grubundan çıkarıp ‘Gerçek maliyeti neyse doğal gazı siz ödeyin’ noktasına gelmeyi istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda bununla alakalı kararlarımızı vermiş oluruz. Tabii ki vatandaşlarımızı önceden bilgilendiririz ama doğal gazda her aylık tüketime bakacağız. Yani siz bir ay gerçekten doğal gazın desteksiz alabilirsiniz ama öbür ay eğer ortalamanın o kalmanız gereken sınırların içerisine düşerseniz de destek grubuna tekrar dahil olabilirsiniz. Uzun lafın kısası bu çerçevede hazinemizin imkanları ve 2026 bütçesine koyduğu imkanlar çerçevesinde biz inşallah önümüzdeki günlerde işte bu hem yeni fiyatlar hem elektrikte hem doğal gazı bir değerlendirme yapacağız ama şu anda netleşmiş "biz şu tarihte şunu yapacağız" dediğimiz bir şey söz konusu değil. Yani şu anda herkesin fiyatında bir değişiklik yok." sözlerini söyledi.

