Çocukları birbirine girmişti: Ankaralı Turgut'un miras davasında karar çıktı

Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş'ın çocukları arasındaki miras davası sonuçlandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Kanser nedeniyle hayatını yitiren Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş, ölmeden kısa bir süre önce 5 çocuğundan 4'ünü evlatlıktan reddetmiş ve tüm mirasını kızı Eylem Boran'a bırakmıştı. Kardeşler arasında çıkan miras davası sonuçlandı. Mahkeme Boran'ı haklı buldu. 18 milyon toplandığı iddia edilmiştiUzun süre kanserle mücadele eden Turgut Karataş, o süreçte beş çocuğundan dördünü evlatlıktan reddetmişti. Ünlü ismin çocukları babaları için düzenlenen yardım kampanyasında 18 milyon lira toplandığını iddia ederek mirastan pay davası açmıştı. Mahkeme ise toplanan paranın 250 bin lira olduğunu belirledi.SHOW Haber'in haberine göre, kardeşlerin açtığı tereke davasına ilişkin konuşan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi. Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.

