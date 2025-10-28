https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/istanbul-anadolu-cumhuriyet-bassavciligi--harekete-gecti-minguzzi-cinayeti-kararini-istinafa-tasidi-1100543045.html
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: Minguzzi cinayeti kararını istinafa taşıdı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada iki 'suça sürüklenen çocuğa' verilen tahliye ve beraat kararını... 28.10.2025
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti: Minguzzi cinayeti kararını istinafa taşıdı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada iki 'suça sürüklenen çocuğa' verilen tahliye ve beraat kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.
Kadıköy'de 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılamada iki 'suça sürüklenen çocuk' için verilen beraat ve tahliye kararı üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Başsavcılık beraat ve tahliye kararlarının kaldırılmasını talep etti. Başsavcılık mahkemenin gerekçeli kararının kendilerine bugün ulaştığını ve aynı gün içerisinde başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Karar büyük tepki çekmişti
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.
Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.
Gerekçeli karar bugün geldi, hemen itiraz edildi
Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.