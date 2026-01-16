https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/altin-aliminda-nakit-yasaklandi-mi-kuyumculardan-net-aciklama-1102790858.html

Altın alımında nakit yasaklandı mı? Kuyumculardan net açıklama

Son günlerde "nakit parayla altın satışı yasaklandı" ve "bandrolsüz altına el konulacak" iddiaları gündem olurken, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı... 16.01.2026

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan “nakit parayla altın satışının yasaklandığı” ve “bandrolsüz altına el konulacağı” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.KMTS’nin amacı ne?AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS); kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi güvenliği, saflık ve ağırlıkta sahteciliğin önlenmesi ile rafineri ürünlerinin standart ambalajlanmasını hedefliyor.Hangi ürünler kapsama giriyor?KMTS; 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum gibi basılı ve standart işlenmemiş kıymetli madenleri kapsıyor.Nakit ödeme limiti değişti mi?Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 30 bin TL’ye kadar alışverişlerde nakit ödeme mümkün. Bu tutarın üzerindeki işlemler banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılmak zorunda. Güncel fiyatlar dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit alabiliyor; üzeri için tevsik gerekiyor.'Asılsız iddiaları anlatmaktan bıktık'Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Sönmez, 30 bin liranın üzerindeki işlemlerin banka üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu ve tüm sektörlerde bazı limitlerin üzerindeki alışverişlerde bu uygulamanın bulunduğunu söyledi.Sönmez, "Bu yeni bir durum değildir ve sadece kuyumculuğu kapsamaz, bütün sektörleri kapsar. 'Altın artık nakitle alınamayacak' diye yanlış açıklamalarda bulunmak piyasada kaos oluşturma çabasıdır" dedi.Ödeme kaydedici cihazlarla alışverişte 36 bin lira limiti olduğunu vurgulayan Sönmez, bu limitin diğer sektörlerde 12 bin lira iken kuyumculukta üç katı daha fazla belirlendiğini belirtti.Sönmez, bandrollü olmadığı gerekçesiyle "yastık altı altına el konulacağı" iddialarının da art niyetli açıklamalar olduğuna dikkati çekerek, KMTS'nin amacının vatandaşı korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek olduğunu dile getirdi.KMTS'nin, sahte ve replika ürünlerin önüne geçmek için barkod sistemiyle çalışan bir güvenlik uygulaması olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:"Bu durum sadece rafineri ürünlerini kapsar, vatandaşın bileziği, küpesi veya gerdanlığıyla ilgisi yoktur. Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'nakit parayla altın satışının yasaklandığı' ve 'vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsız."Sönmez, sektörün güven esasıyla çalıştığına dikkati çekerek, reyting kaygısıyla yanlış bilgi yayan sosyal medya içerik üreticilerine tepki gösterdi.Asılsız haberlerin hem esnafı hem vatandaşı paniklettiğini, bu nedenle yetkisi olmadığı halde konu hakkında açıklamalar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini dile getiren Sönmez, "Kuyumculuk sektörü stratejik bir sektördür. Bu sektöre zarar vermek ülkenin temeline dinamit atmaktır. Biz artık bu asılsız iddiaları müşterilerimize açıklamaktan bıktık" dedi.

