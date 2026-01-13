https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akaryakitta-tabelalar-degisti-motorine-zam-geldi-1102688488.html
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel ölçekteki gelişmeler özellikle İran'daki son durumun... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:03+0300
2026-01-13T09:03+0300
2026-01-13T09:03+0300
ekonomi̇
akaryakıt
motorin
benzin
zam
benzin fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.Motorine zamMotorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/emekliye-zam-sinyali-mi-ekonomi-yonetimi-toplaniyor-1102531943.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıtta tabelalar değişti: motorine zam geldi
akaryakıtta tabelalar değişti: motorine zam geldi
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel ölçekteki gelişmeler özellikle İran'daki son durumun da etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da değişkenlik hakim. Motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL