Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel ölçekteki gelişmeler özellikle İran'daki son durumun...
ekonomi̇
akaryakıt
motorin
benzin
zam
benzin fiyatları
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.Motorine zamMotorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:
akaryakıtta tabelalar değişti: motorine zam geldi
akaryakıtta tabelalar değişti: motorine zam geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel ölçekteki gelişmeler özellikle İran'daki son durumun da etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da değişkenlik hakim. Motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Motorine zam

Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.21 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.02 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 54.04 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir:
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL
