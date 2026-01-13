https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akaryakitta-tabelalar-degisti-motorine-zam-geldi-1102688488.html

Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel ölçekteki gelişmeler özellikle İran'daki son durumun...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.Motorine zamMotorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı. Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

