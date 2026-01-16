https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1102795900.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13:19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu? Son dakika depremlerAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
13:30 16.01.2026 (güncellendi: 13:34 16.01.2026)
