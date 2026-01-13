https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/prof-dr-sozbilirden-izmir-icin-kritik-uyari-627-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1102698641.html

Prof. Dr. Sözbilir’den İzmir için kritik uyarı: '6.7 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için kritik uyarı: '6.7 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde... 13.01.2026

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın depremDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın depremin meydana geldiğini, fayın 6,7 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan itibaren başlayan deprem hareketliliğinin azalmaya başladığını söyledi.'Diri fay olduğu anlaşıldı'İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda da deprem hareketliliğinin yaşandığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini, buradaki hareketliliğin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından takip edildiğini anlattı.'Fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz'Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde farklı noktalarda hendekler açtıklarını anımsatan Sözbilir, "Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremini milattan sonra 105 yılında üretmiş. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken." dedi.Sözbilir, bu fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

