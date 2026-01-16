https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abdden-kanadanin-cinli-elektrikli-arac-ithalatina-tepki-pismanlik-duyabilirler-1102803147.html
ABD’den Kanada’nın Çinli elektrikli araç ithalatına tepki: Pişmanlık duyabilirler
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Kanada’nın bu karardan pişmanlık duyabileceğini söyledi.
poli̇ti̇ka
çin
abd
elektrikli araç
kanada
gümrük vergisi
şi cinping
mark carney
pekin
abd
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Kanada hükümetinin Kanada hükümetinin 49 bine kadar Çin menşeli elektrikli aracın düşük gümrük vergisi oranıyla ülkeye girişine izin verme kararını ‘sorunlu’ olarak nitelendirdi ve Kanada’nın bu karardan pişmanlık duyabileceğini söyledi.
Greer, perşembe günü ABD merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Bence bu Kanada için sorunlu bir durum" dedi.
Temsilci, "Amerika Birleşik Devletleri’nde neden çok sayıda Çin otomobili satılmadığının bir nedeni var. Bunun sebebi, Amerikalı otomotiv işçilerini ve Amerikalıları bu araçlardan korumak için gümrük vergileri uygulamamızdır" ifadelerini kullandı.
Greer ayrıca, Kanada’nın elektrikli araç anlaşmasının bir parçası olarak tarım ürünlerinde gümrük vergisi indirimi talep ettiğini belirtti ve "Uzun vadede bu anlaşmayı yapmış olmaktan memnun kalmayacaklarını düşünüyorum" dedi.
Kanada ile Çin ilişkilerinde yakınlaşma
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in açıklamaları, Kanada’nın Çin ile ekonomik ve diplomatik temaslarını sürdürdüğü bir döneme denk geldi.
Dört günlük ziyaret için Çin’e giden Kanada Başbakanı Mark Carney, bugün Pekin’de ikinci kez Şi Cinping ile bir araya geldi.
Ottawa yönetimi son aylarda, özellikle elektrikli araçlar, tarım ticareti ve tedarik zincirleri başlıklarında Pekin ile ilişkileri dengelemeye yönelik adımlar atıyor.
Washington ise Çin menşeli elektrikli araçlara karşı yüksek gümrük vergileri uygulayarak, bu araçların Kuzey Amerika pazarındaki etkisini sınırlamayı stratejik bir öncelik olarak görüyor.
ABD’li yetkililer, Kanada’nın daha düşük tarifeler yoluyla Çinli üreticilere kapı aralamasının, ABD’nin ticaret ve sanayi politikalarını dolaylı olarak zayıflatabileceği görüşünü dile getiriyor.