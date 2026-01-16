https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abdden-kanadanin-cinli-elektrikli-arac-ithalatina-tepki-pismanlik-duyabilirler-1102803147.html

ABD’den Kanada’nın Çinli elektrikli araç ithalatına tepki: Pişmanlık duyabilirler

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Kanada’nın bu karardan pişmanlık duyabileceğini söyledi.

Greer, perşembe günü ABD merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Bence bu Kanada için sorunlu bir durum" dedi.Temsilci, "Amerika Birleşik Devletleri’nde neden çok sayıda Çin otomobili satılmadığının bir nedeni var. Bunun sebebi, Amerikalı otomotiv işçilerini ve Amerikalıları bu araçlardan korumak için gümrük vergileri uygulamamızdır" ifadelerini kullandı.Greer ayrıca, Kanada’nın elektrikli araç anlaşmasının bir parçası olarak tarım ürünlerinde gümrük vergisi indirimi talep ettiğini belirtti ve "Uzun vadede bu anlaşmayı yapmış olmaktan memnun kalmayacaklarını düşünüyorum" dedi.Kanada ile Çin ilişkilerinde yakınlaşmaABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in açıklamaları, Kanada’nın Çin ile ekonomik ve diplomatik temaslarını sürdürdüğü bir döneme denk geldi.Dört günlük ziyaret için Çin’e giden Kanada Başbakanı Mark Carney, bugün Pekin’de ikinci kez Şi Cinping ile bir araya geldi.Ottawa yönetimi son aylarda, özellikle elektrikli araçlar, tarım ticareti ve tedarik zincirleri başlıklarında Pekin ile ilişkileri dengelemeye yönelik adımlar atıyor.Washington ise Çin menşeli elektrikli araçlara karşı yüksek gümrük vergileri uygulayarak, bu araçların Kuzey Amerika pazarındaki etkisini sınırlamayı stratejik bir öncelik olarak görüyor.ABD’li yetkililer, Kanada’nın daha düşük tarifeler yoluyla Çinli üreticilere kapı aralamasının, ABD’nin ticaret ve sanayi politikalarını dolaylı olarak zayıflatabileceği görüşünü dile getiriyor.

