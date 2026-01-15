https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/zaharova-ukraynadaki-yabanci-askeri-birlikler-rus-ordusu-icin-mesru-hedef-1102775763.html

Zaharova: Ukrayna’daki yabancı askeri birlikler Rus ordusu için ‘meşru hedef’

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101510486_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_c8c6f700551f114f58bf3c1f6d368777.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna topraklarına konuşlandırılacak tüm yabancı askeri birliklerin, bileşen ülkelerinin kimliğine bakılmaksızın Rus Silahlı Kuvvetleri için 'meşru hedef' sayılacağını söyledi.Zaharova, bu çerçevede gündeme gelebilecek “çok uluslu güçler”in de aynı kapsamda değerlendirileceğinin altını çizdi.Ocak ayı başında Paris’te yapılan ve ‘İstekliler Koalisyonu’ olarak adlandırılan platformun üst düzey toplantısı gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantıda, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantileri ve uzun vadeli askeri destek ele alınmıştı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner de katılmıştı.Toplantı sonucunda mutabakata varılan belgede, ‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya uzun süreli askeri desteği sürdürme konusunda anlaştığı, ayrıca bir barış anlaşması imzalanması halinde Ukrayna topraklarına birlik konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanı niteliğinde bir deklarasyon imzalandığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO üyesi devletlerin askeri birliklerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasını “Rusya açısından kategorik olarak kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, böyle bir adımın ciddi bir tırmanma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen, Ukrayna’ya NATO ülkelerinden birlik gönderilmesini ima eden açıklamaları ise “çatışmanın sürdürülmesine yönelik kışkırtma” olarak tanımlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı değerlendirmede, Kiev yönetiminin karar alarak müzakere sürecini başlatması gerektiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı harekatı ilerledikçe Kiev’in manevra alanının daraldığını söylemişti. Peskov, bu sürecin “Kiev’deki rejimi sorunun barışçıl çözümüne zorlamayı” amaçladığını, çatışmayı sürdürmenin Kiev açısından “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu vurgulamıştı.

