Macron: Fransa, Ukrayna'ya tüm istihbaratın üçte ikisini sağlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya istihbarat sağlama konusunda ABD'nin yerini aldığını belirtti. Fransız lider, 'Avrupa'nın kısa vadede Rus... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın çatışma bağlamında Ukrayna'ya istihbarat sağlama konusunda ABD’nin yerini aldığını ifade etti.Bir yıl öncesine kadar Ukrayna'nın Amerikan istihbarat imkanlarına son derece bağımlı olduğuna dikkat çeken Macron, ancak bugün Ukrayna'ya tüm istihbaratın üçte ikisini Fransa'nın sağladığını vurguladı.Fransa’nın güneyinde yer alan Istres-Le Tubé Hava Üssü’nde askerlere seslenen Macron, “Daha bir yıl önce Ukrayna büyük ölçüde Amerikan istihbarat imkanlarına son derece bağımlıyken, bugün bu imkanların üçte ikisi Fransa tarafından sağlanıyor” diye konuştu.ABD daha önce Kiev'e aktarılan istihbarat verilerinin hacminde düşüş olacağını duyurmuştu.‘Avrupa kısa vadede Oreşnik'e benzer bir silaha sahip olmalı’Macron, Avrupa'nın kısa vadede Rus yapımı Oreşnik füze sistemine benzer bir silaha sahip olması gerektiğini söyledi.

