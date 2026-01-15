https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/zaharova-solovyovun-rusya-dis-politikasina-iliskin-sozleri-kendi-kisisel-gorusu-1102781744.html
Zaharova: Solovyov’un Rusya dış politikasına ilişkin sözleri kendi kişisel görüşü
Zaharova: Solovyov’un Rusya dış politikasına ilişkin sözleri kendi kişisel görüşü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, televizyon sunucusu Vladimir Solovyov’un Rusya’nın dış politikasına dair açıklamalarının, ülkenin resmi pozisyonu olarak gösterilemeyeceğini vurguladı.Basın brifinginde bir gazeteci, Solovyov’un “Venezüella ve Suriye dosyalarının ‘ikincil önemde’ olduğu” yönünde aktarılan sözlerini hatırlatarak, bunun Moskova’nın resmi çizgisiyle uyumlu olup olmadığını sordu.Zaharova soruya yanıtında, şu ifadeleri kullandı:Zaharova, dördüncü olarak, bu sözlerin bazı 'klavye analistleri' tarafından provokatif bir biçimde neredeyse Rusya’nın resmi tutumu gibi sunulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sözcü, bazı yorumcuların da bu vesileyle, programda dile getirilmemiş, hatta başka yerlerde de söylenmemiş iddiaları öne sürerek, Rusya’nın eski Sovyet ülkelerine yönelik sözde “saldırgan niyetleri” bulunduğunu ileri sürdüklerini kaydetti.“Resmi tutum, bu konuda yetki sahibi resmi kişiler tarafından dile getirilir” diyen Zaharova, medya ve yorumcuların kişisel değerlendirmeleriyle devletin resmi politikası arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.Solovyov daha önce kendi programında, Rusya’nın Ermenistan ve Orta Asya ülkelerindeki nüfuzunu kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Ukrayna’daki Özel Askeri Operasyon ile Rusya’nın etki alanına giren diğer bazı ülkelerde (herhangi bir ülke ismi vermeden) benzer adımların atılabileceği yönünde paralellikler kurmuştu.Zaharova, brifingde bunun bir gazetecinin görüşü olduğunu ve ayrıca bu görüşün Solovyov Live adlı özel kanalda dile getirildiğini hatırlattı.
