Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ve ABD, Türkiye veya Rusya'nın Trump Rotası'na katılımını görüşmedi

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı görüşmede Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine Türkiye... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede, TRIPP projesine Türkiye ya da Rusya’nın katılımının gündeme gelmediğini açıkladı. Mirzoyan söz konusu bu açıklamayı TRIPP Uygulama Çerçevesi’nin yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.Mirzoyan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Mirzoyan ayrıca Rusya’nın da TRIPP’in bir parçası olmayacağını, ancak Ermenistan’ın bu adımla Rusya’yı dışlamayı amaçlamadığını belirtti.Mirzoyan konuşmasını, "Rusya’nın, demiryolları da dâhil olmak üzere Ermenistan topraklarındaki çeşitli altyapılarda zaten bir varlığı bulunuyor. TRIPP’in kendisinde yer almayacak ancak TRIPP ile bağlantılı diğer faaliyetler, bağlantılar ve işbirlikleri Rusya Federasyonu için de tesis edilebilir" cümleleriyle tamamladı.Paşinyan: TRIPP’te başka hissedar olmamalıErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP projesinde Erivan ve Washington dışında başka hissedarlar olmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.Paşinyan konuşmasında TRIPP'te kurulacak şirketin hissedarlarının ABD ve Ermenistan olmasının öngörüldüğünü belirterek başka hissedarların projeye dahil edilmesinin gündeme gelmesi halinde, bunun iki ülkenin mutabakatıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.Paşinyan açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Rusya boyutuna değinen Paşinyan, Erivan’ın Yeraskh ve Ahurik bölgelerindeki demiryolunun yanı sıra İcevan’daki hattın da en kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmesini umut ettiğini belirterek, TRIPP’in bizzat kendisinin, farklı alanlarda diğer ülkeler için yeni fırsatlar yarattığını ve bu fırsatlardan yararlanabileceklerini bir kez daha vurguladı.

