Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ve ABD, Türkiye veya Rusya'nın Trump Rotası'na katılımını görüşmedi

SON HABERLER
13:22 15.01.2026 (güncellendi: 13:23 15.01.2026)
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede, TRIPP projesine Türkiye ya da Rusya’nın katılımının gündeme gelmediğini açıkladı.
Mirzoyan söz konusu bu açıklamayı TRIPP Uygulama Çerçevesi’nin yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.
Mirzoyan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
TRIPP bugün de daha önce olduğu gibi varlığını sürdürüyor . Ermenistan ile ABD arasında ortak bir ticari girişim olarak. Bölgesel açılma bağlamında daha geniş bir çerçeveden bakarsak, yalnızca Ermenistan-Azerbaycan hattının açılması, sınırın açılması ve demiryolunun yeniden işletilmesi, Asya-AB arasında öngörülen bu büyük yeni lojistik hattı sağlamaya yetmeyecektir. Ayrıca Ermenistan’ın tam anlamıyla açılması da tamamlanmış olmayacaktır. Bu konudaki Türkiye ile görüşmeler uzun süredir devam ediyor ve oldukça yapıcı geçti. Yakın gelecekte somut adımlar göreceğimize inanıyorum. Ancak ortak anlayışımız şudur: Mallar ve insanlar Asya’dan Azerbaycan’a, oradan Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan’a, yine Yeraskh üzerinden Ermenistan’a geçebilir fakat Gümrü-Kars hattı yeniden açılmazsa, mallar Türkiye üzerinden Avrupa’ya ya da tersi yönde gidemeyecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu açılma ve bölgesel kalkınmanın bir parçası olması mantıklıdır ancak doğrudan TRIPP’in bir parçası değildir.
Mirzoyan ayrıca Rusya’nın da TRIPP’in bir parçası olmayacağını, ancak Ermenistan’ın bu adımla Rusya’yı dışlamayı amaçlamadığını belirtti.
Mirzoyan konuşmasını, "Rusya’nın, demiryolları da dâhil olmak üzere Ermenistan topraklarındaki çeşitli altyapılarda zaten bir varlığı bulunuyor. TRIPP’in kendisinde yer almayacak ancak TRIPP ile bağlantılı diğer faaliyetler, bağlantılar ve işbirlikleri Rusya Federasyonu için de tesis edilebilir" cümleleriyle tamamladı.
Paşinyan: TRIPP’te başka hissedar olmamalı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TRIPP projesinde Erivan ve Washington dışında başka hissedarlar olmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
Paşinyan konuşmasında TRIPP'te kurulacak şirketin hissedarlarının ABD ve Ermenistan olmasının öngörüldüğünü belirterek başka hissedarların projeye dahil edilmesinin gündeme gelmesi halinde, bunun iki ülkenin mutabakatıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
Paşinyan açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Benim tutumum, TRIPP’te başka hissedar olmaması yönündedir. Ancak TRIPP başka bir altyapıya bağlanıyor. Hazar Geçişli Demiryolu’ndan söz ediyoruz. Burada çok sayıda demiryolu hattı, gaz boru hatları, petrol boru hatları ve elektrik ihracatı var. Bu altyapıların tamamında farklı yatırımcılar yer alabilir.
Rusya boyutuna değinen Paşinyan, Erivan’ın Yeraskh ve Ahurik bölgelerindeki demiryolunun yanı sıra İcevan’daki hattın da en kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmesini umut ettiğini belirterek, TRIPP’in bizzat kendisinin, farklı alanlarda diğer ülkeler için yeni fırsatlar yarattığını ve bu fırsatlardan yararlanabileceklerini bir kez daha vurguladı.