Yüksek hızlı trene ara tatil ayarı: Bilet bulamayanlar dikkat
Ara tatilde artan talebe yetişebilmek için Ankara- İstanbul arasında hizmet veren yüksek hızlı trende ek seferler yapılacak. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087720672_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a92541524b97bd37c89e4edd41d22585.jpg
Ara tatile sayılı günler kala Ankara-İstanbul arasında hizmet veren Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde yer bulamayanlar dikkat. Artan talebi karşılamak için ek seferler düzenleneceği duyuruldu. Aynı zamanda ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışı yapılacak. 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.Ek seferler ne zaman yapılacak?Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında, 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edeceğini aktardı.YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına giden bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağı anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
2026
Ara tatile sayılı günler kala Ankara-İstanbul arasında hizmet veren Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde yer bulamayanlar dikkat. Artan talebi karşılamak için ek seferler düzenleneceği duyuruldu. Aynı zamanda ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışı yapılacak.
24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.
Ek seferler ne zaman yapılacak?
Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında, 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edeceğini aktardı.
YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına giden bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağı anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İzmir ve Konya mavi trenleri, Doğu, Güney/Vangölü, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilave edilecek. 16 Ocak-1 Şubat döneminde ana hat ve bölgesel trenlerimize 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız."