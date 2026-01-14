https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/yuksek-hizli-trene-ara-tatil-ayari-bilet-bulamayanlar-dikkat--1102728923.html

Yüksek hızlı trene ara tatil ayarı: Bilet bulamayanlar dikkat

Yüksek hızlı trene ara tatil ayarı: Bilet bulamayanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Ara tatilde artan talebe yetişebilmek için Ankara- İstanbul arasında hizmet veren yüksek hızlı trende ek seferler yapılacak. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T11:45+0300

2026-01-14T11:45+0300

2026-01-14T11:45+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ankara

i̇stanbul

yüksek hızlı tren (yht)

tren seferi

ara tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087720672_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a92541524b97bd37c89e4edd41d22585.jpg

Ara tatile sayılı günler kala Ankara-İstanbul arasında hizmet veren Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde yer bulamayanlar dikkat. Artan talebi karşılamak için ek seferler düzenleneceği duyuruldu. Aynı zamanda ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışı yapılacak. 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.Ek seferler ne zaman yapılacak?Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında, 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edeceğini aktardı.YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına giden bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağı anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ankara-izmir-arasi-35-saate-dusecek-hizli-tren-ne-zaman-hizmete-girecek-1094420598.html

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇stanbul, yüksek hızlı tren (yht), tren seferi, ara tatil