Polonya Başbakanı Tusk: ABD'nin Grönland'a askeri müdahalesi NATO için bir felaket olur
Polonya Başbakanı Tusk: ABD'nin Grönland'a askeri müdahalesi NATO için bir felaket olur
Polonya Başbakanı Tusk, ABD'nin Grönland'a yönelik olası askeri müdahalesini eleştirerek böyle bir adımın NATO için 'felaket' anlamına geleceğini söyledi. 15.01.2026
Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Grönland’a askeri müdahalesinin NATO için bir felaket olacağını söyledi.“ABD’nin Grönland’a olası askeri müdahalesinin siyasi ve askeri sonuçlarının ayrıntılı analizini yapmak için şu an ne yeri ne de zamanı” diyen Tusk, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Tusk, böyle bir ihtimal üzerine spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, "Ancak hiçbir senaryoyu dışlamak mümkün değil. Trump’ın son dönemdeki eylemleri göz önüne alındığında, her şey mümkün. Öngörülemezlik onun yöntemi. Kesin olarak hiçbir şey dışlanamaz” diye ekledi.Açıklamasında Avrupa'nın bir planı olmadığına işaret eden Tusk, “Avrupa’nın bir planı var mı? Böyle bir gelişme için asla bir plan olamaz” diyerek “Batı’yı bir topluluk olarak gören ve bu projeye sadık kalanlarla birlikte güvenliği inşa etmeye hazırlanmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Tusk konuşmasında ayrıca Polonya'nın Grönland'e asker göndermeyi planlamadığının da altını çizdi.
