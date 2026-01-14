Türkiye
ABD medyası: Venezuela yönetimi, müzakereler için Washington'a temsilci gönderecek
ABD medyası: Venezuela yönetimi, müzakereler için Washington'a temsilci gönderecek
Sputnik Türkiye
Rodriguez'in Washington'a temsilci göndereceği, Venezuela ve ABD'li temsilcilerin yarın görüşme yapacağı ifade edildi. 14.01.2026
dünya
abd
delcy rodriguez
felix plasencia
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
washington
venezuela
bloomberg
Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Delcy Rodriguez'in, ABD'li yetkililerle görüşmek üzere yarın Washington'a bir temsilci göndereceği belirtildi.Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarın Washington'da ABD ve Venezuella arasında bir görüşme yapılacak.Bloomberg'in haberinde, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı, muhalefet lideri Maria Machado'nun bizzat görüşmeler yürütmek için Washington'a geleceği gün, üst düzey ABD yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'a temsilci göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.Haberde, Rodriguez'i temsilen Washington'a gidecek ismin eski Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia olduğu bildirildi.ABD'nin Mudoro'yu kaçırmasıVenezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arktik-uzmani-meloyan-ab-gronlandi-abdden-tek-basina-koruyamaz-1102726913.html
washington
venezuela
abd, delcy rodriguez, felix plasencia, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, washington, venezuela, bloomberg
12:26 14.01.2026
© AP Photo / Ricardo MazalanDelcy Rodriguez
Delcy Rodriguez
© AP Photo / Ricardo Mazalan
Rodriguez'in Washington'a temsilci göndereceği, Venezuela ve ABD'li temsilcilerin yarın görüşme yapacağı ifade edildi.
Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Delcy Rodriguez'in, ABD'li yetkililerle görüşmek üzere yarın Washington'a bir temsilci göndereceği belirtildi.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarın Washington'da ABD ve Venezuella arasında bir görüşme yapılacak.

Bloomberg'in haberinde, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı, muhalefet lideri Maria Machado'nun bizzat görüşmeler yürütmek için Washington'a geleceği gün, üst düzey ABD yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'a temsilci göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Rodriguez'i temsilen Washington'a gidecek ismin eski Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia olduğu bildirildi.

ABD'nin Mudoro'yu kaçırması

Venezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
