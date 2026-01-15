https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-14-ismin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1102780903.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 14 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.Raporda, İpek Mintaş, Serap Sayan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasın Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yüksel ve Zoher Mahdi pozitif çıkan isimler olarak duyuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.
Raporda, İpek Mintaş, Serap Sayan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasın Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yüksel ve Zoher Mahdi pozitif çıkan isimler olarak duyuruldu.