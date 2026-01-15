https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-14-ismin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1102780903.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 14 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T20:39+0300

2026-01-15T20:39+0300

2026-01-15T20:39+0300

türki̇ye

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu kullanmaya özendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.Raporda, İpek Mintaş, Serap Sayan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasın Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yüksel ve Zoher Mahdi pozitif çıkan isimler olarak duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-16-isim-pozitif-cikti-1102744661.html

türki̇ye

2026

