Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 14 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 14 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.Raporda, İpek Mintaş, Serap Sayan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasın Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yüksel ve Zoher Mahdi pozitif çıkan isimler olarak duyuruldu.
20:39 15.01.2026
© Fotoğraf : Buse İskenderoğlu instagramBuse İskenderoğlu
Buse İskenderoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© Fotoğraf : Buse İskenderoğlu instagram
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında aralarında Rabia Yaman, Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.
Raporda, İpek Mintaş, Serap Sayan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasın Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yüksel ve Zoher Mahdi pozitif çıkan isimler olarak duyuruldu.
