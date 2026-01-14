https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-16-isim-pozitif-cikti-1102744661.html

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: 16 isim pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheliye uygulanan uyuşturucu madde kullanım... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin hem kan hem de saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Hamdi Burak Beşer, Melisa Fidan Çalışkan, Melisa Şahin, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Yılmaz Burak Bozkurt ve Nur Çokçalışkan olarak açıklandı.Soruşturmanın, test sonuçları doğrultusunda adli süreç kapsamında devam ettiği bildirildi.

