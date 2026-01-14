Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-16-isim-pozitif-cikti-1102744661.html
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: 16 isim pozitif çıktı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: 16 isim pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheliye uygulanan uyuşturucu madde kullanım... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T21:18+0300
2026-01-14T21:18+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/79/1020127901_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e73736b5b3b1e71da9ac973ae6f29b20.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin hem kan hem de saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Hamdi Burak Beşer, Melisa Fidan Çalışkan, Melisa Şahin, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Yılmaz Burak Bozkurt ve Nur Çokçalışkan olarak açıklandı.Soruşturmanın, test sonuçları doğrultusunda adli süreç kapsamında devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-umit-karan-gozaltina-alindi-1102744280.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/79/1020127901_119:0:1024:679_1920x0_80_0_0_7f1b8dc4c3c2b7f02938b0bf5c4f4018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: 16 isim pozitif çıktı

21:18 14.01.2026
© Fotoğraf : İstanbul Adliyesiİstanbul Adliyesi
İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© Fotoğraf : İstanbul Adliyesi
Abone ol
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheliye uygulanan uyuşturucu madde kullanım testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif, 4 kişinin sonucu ise negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin hem kan hem de saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.
Uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Hamdi Burak Beşer, Melisa Fidan Çalışkan, Melisa Şahin, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Yılmaz Burak Bozkurt ve Nur Çokçalışkan olarak açıklandı.
Soruşturmanın, test sonuçları doğrultusunda adli süreç kapsamında devam ettiği bildirildi.
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
TÜRKİYE
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Ümit Karan gözaltına alındı
20:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала