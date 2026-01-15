https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-gozaltilar-derya-cayirgan-dahil-13-kisi-gozaltina-alindi-1102758084.html

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Eski Voleybolcu Derya... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T10:36+0300

2026-01-15T10:36+0300

2026-01-15T11:09+0300

türki̇ye

uyuşturucu

derya çayırgan

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

ekrem i̇mamoğlu

fenerbahçe

galatasaray

halkbank

çukurova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096013552_0:39:1170:697_1920x0_80_0_0_890214d7c847d70f2ebd4d3b1e56feac.jpg

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın olduğu belirtildi. Derya Çayırgan'ın adı son günlerde tutuklu Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme geldi.Derya Çayırgan kimdir, nereli?Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Voleybola Yeşilyurt altyapısında başlayan Çayırgan, libero pozisyonunda oynadı.1.68 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığında olan Çayırgan’ın smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm.Hangi takımda oynuyor?Deneyimli libero, 8 yaşında başladığı voleybol yolculuğunu geçtiğimiz sene sonlandırdı. Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde de rol almıştı. Voleybolcu, veda paylaşımında şunları kaydetmişti:“8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu.Bu uzun hikâyede; Yeşilyurt, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyesi, Karşıyaka, Halkbank, Sigorta Shop, Çukurova, PTT ve Galatasaray formalarını gururla giydim. Milli formayı giyip ülkemi temsil etmek ise hayatımın en onurlu anlarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi Antrenörlük mezunu olarak eğitimimi tamamlarken; Bahçeşehir Üniversitesi ile üç yıl üst üste kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ve o seride aldığım MVP ödülü, kariyerimin en özel köşesinde duruyor. Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarına ayrı bir teşekkür… O formayı taşımak, o sevgiye dokunmak benim için tarifsizdi."Forma giydiği kulüplerDerya Çayırgan’ın kariyeri boyunca görev aldığı kulüpler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-16-isim-pozitif-cikti-1102744661.html

türki̇ye

i̇stanbul

çukurova

yeşilyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyuşturucu, derya çayırgan, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, fenerbahçe, galatasaray, halkbank, çukurova, yeşilyurt