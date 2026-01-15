Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı
10:36 15.01.2026 (güncellendi: 11:09 15.01.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Eski Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın olduğu belirtildi. Derya Çayırgan'ın adı son günlerde tutuklu Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme geldi.
Derya Çayırgan kimdir, nereli?
Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Voleybola Yeşilyurt altyapısında başlayan Çayırgan, libero pozisyonunda oynadı.
1.68 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığında olan Çayırgan’ın smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm.
Hangi takımda oynuyor?
Deneyimli libero, 8 yaşında başladığı voleybol yolculuğunu geçtiğimiz sene sonlandırdı. Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde de rol almıştı. Voleybolcu, veda paylaşımında şunları kaydetmişti:
“8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu.
Bu uzun hikâyede; Yeşilyurt, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyesi, Karşıyaka, Halkbank, Sigorta Shop, Çukurova, PTT ve Galatasaray formalarını gururla giydim. Milli formayı giyip ülkemi temsil etmek ise hayatımın en onurlu anlarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi Antrenörlük mezunu olarak eğitimimi tamamlarken; Bahçeşehir Üniversitesi ile üç yıl üst üste kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ve o seride aldığım MVP ödülü, kariyerimin en özel köşesinde duruyor. Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarına ayrı bir teşekkür… O formayı taşımak, o sevgiye dokunmak benim için tarifsizdi."
Forma giydiği kulüpler
Derya Çayırgan’ın kariyeri boyunca görev aldığı kulüpler şöyle:
Yeşilyurt (2005-2010)
Konya Ereğli Belediyespor (2010-2012)
Galatasaray (2011-2013)
Fenerbahçe (2013-2014)
Karşıyaka (2014-2015)
Çanakkale Belediyespor (2015-2016)
Halkbank (2016-2019)
Galatasaray (2019-2021)
Çukurova Belediyespor (2021-2022)
PTT (2022-2023)
Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023–2025)