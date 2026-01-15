Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-gozaltilar-derya-cayirgan-dahil-13-kisi-gozaltina-alindi-1102758084.html
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Eski Voleybolcu Derya... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T10:36+0300
2026-01-15T11:09+0300
türki̇ye
uyuşturucu
derya çayırgan
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu
fenerbahçe
galatasaray
halkbank
çukurova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096013552_0:39:1170:697_1920x0_80_0_0_890214d7c847d70f2ebd4d3b1e56feac.jpg
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın olduğu belirtildi. Derya Çayırgan'ın adı son günlerde tutuklu Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme geldi.Derya Çayırgan kimdir, nereli?Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Voleybola Yeşilyurt altyapısında başlayan Çayırgan, libero pozisyonunda oynadı.1.68 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığında olan Çayırgan’ın smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm.Hangi takımda oynuyor?Deneyimli libero, 8 yaşında başladığı voleybol yolculuğunu geçtiğimiz sene sonlandırdı. Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde de rol almıştı. Voleybolcu, veda paylaşımında şunları kaydetmişti:“8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu.Bu uzun hikâyede; Yeşilyurt, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyesi, Karşıyaka, Halkbank, Sigorta Shop, Çukurova, PTT ve Galatasaray formalarını gururla giydim. Milli formayı giyip ülkemi temsil etmek ise hayatımın en onurlu anlarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi Antrenörlük mezunu olarak eğitimimi tamamlarken; Bahçeşehir Üniversitesi ile üç yıl üst üste kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ve o seride aldığım MVP ödülü, kariyerimin en özel köşesinde duruyor. Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarına ayrı bir teşekkür… O formayı taşımak, o sevgiye dokunmak benim için tarifsizdi."Forma giydiği kulüplerDerya Çayırgan’ın kariyeri boyunca görev aldığı kulüpler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-16-isim-pozitif-cikti-1102744661.html
türki̇ye
i̇stanbul
çukurova
yeşilyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096013552_96:0:1075:734_1920x0_80_0_0_da97c5ae621e939b20bab6f0a5be4705.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, derya çayırgan, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, fenerbahçe, galatasaray, halkbank, çukurova, yeşilyurt
uyuşturucu, derya çayırgan, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, fenerbahçe, galatasaray, halkbank, çukurova, yeşilyurt

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Derya Çayırgan dahil 19 kişi gözaltına alındı

10:36 15.01.2026 (güncellendi: 11:09 15.01.2026)
© FotoğrafDerya Çayırgan
Derya Çayırgan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Eski Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın olduğu belirtildi. Derya Çayırgan'ın adı son günlerde tutuklu Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme geldi.

Derya Çayırgan kimdir, nereli?

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Voleybola Yeşilyurt altyapısında başlayan Çayırgan, libero pozisyonunda oynadı.
1.68 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığında olan Çayırgan’ın smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm.

Hangi takımda oynuyor?

Deneyimli libero, 8 yaşında başladığı voleybol yolculuğunu geçtiğimiz sene sonlandırdı. Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde de rol almıştı. Voleybolcu, veda paylaşımında şunları kaydetmişti:
“8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu.

Bu uzun hikâyede; Yeşilyurt, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyesi, Karşıyaka, Halkbank, Sigorta Shop, Çukurova, PTT ve Galatasaray formalarını gururla giydim. Milli formayı giyip ülkemi temsil etmek ise hayatımın en onurlu anlarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi Antrenörlük mezunu olarak eğitimimi tamamlarken; Bahçeşehir Üniversitesi ile üç yıl üst üste kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ve o seride aldığım MVP ödülü, kariyerimin en özel köşesinde duruyor. Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarına ayrı bir teşekkür… O formayı taşımak, o sevgiye dokunmak benim için tarifsizdi."

Forma giydiği kulüpler

Derya Çayırgan’ın kariyeri boyunca görev aldığı kulüpler şöyle:
Yeşilyurt (2005-2010)
Konya Ereğli Belediyespor (2010-2012)
Galatasaray (2011-2013)
Fenerbahçe (2013-2014)
Karşıyaka (2014-2015)
Çanakkale Belediyespor (2015-2016)
Halkbank (2016-2019)
Galatasaray (2019-2021)
Çukurova Belediyespor (2021-2022)
PTT (2022-2023)
Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023–2025)
İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
TÜRKİYE
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: 15 isim pozitif çıktı
Dün, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала