TÜSİAD Başkanı değişti: Ozan Diren kimdir?

TÜSİAD Başkanı değişti: Ozan Diren kimdir?

TÜSİAD'ın 55. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dimes CEO'su Ozan Diren, derneğin yeni Yönetim Kurulu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu.Törende konuşan TÜSİAD Başkanı Diren, yeni dönemde büyümenin ötesinde kalkınmayı önceliklendireceklerini, insan odaklı, kapsayıcı ve rekabetçi bir ekonomi için çalışacaklarını ifade etti.Ozan Diren kimdir?Ozan Diren, İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olup ABD’de pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Dimes’te farklı kademelerde görev aldı ve 2024’ten bu yana TÜSİAD Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

