https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/tusiad-davasinda-yeni-gelisme-bilirkisiye-gonderildi-1099602895.html

TÜSİAD davasında yeni gelişme: Bilirkişiye gönderildi

TÜSİAD davasında yeni gelişme: Bilirkişiye gönderildi

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a açılan davada yeni... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T15:53+0300

2025-09-23T15:53+0300

2025-09-23T15:53+0300

ekonomi̇

orhan turan

tüsi̇ad

mehmet ömer arif aras

yargılama

dava

bilirkişi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055135780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9fb32f19a87bc94e0d5a4abec40fcd3.jpg

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada, mahkeme yeni bir karar aldı. Turan ve Aras'ın konuşma videosu bilirkişiye gönderilecek. 'İş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum'İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras avukatlarıyla birlikte katıldı. Hakim, mahkemeye yeni atandığını, dosyada eksiklerin olduğunu belirterek bu celse karar vermeyeceğini belirtti. Söz verilen Orhan Turan, “Konuşmamda iş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum. Konuşmamda kesinlikle halkı yanıltıcı bir bilgi vermedim. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratacak yetkinim hukuki bilgilendirmede bulunmadım. Konuşmamda dosya veya davaya atıf yapmadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.Mehmet Ömer Arif Aras da konuşmasında değindiği konuların tümümün ekonomiyle ilgili olduğunu belirterek, "Ekonomi ile hukuk arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kabul görmüş bir gerçekliktir. Ülkede hukukun üstünlüğünün bulunmadığını asla ima etmedim.” diyerek beraatını talep etti.Mahkeme, Turan ve Aras’ın konuşma içeriğini bulunduğu CD’nin görüntü ve ses çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Dava 20 Ocak’a erteledi.Ne olmuştu?TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta yapılan genel kurulunda yaptıkları konuşmalar sonrasında Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrasında da Turan ve Aras için ilk olarak hazırladığı iddianamede, "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise "Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi. Ardından iddianameler birleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/tusiad-yoneticileri-icin-karar-yurt-disi-yasagi-kaldirildi-1096368790.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orhan turan, tüsi̇ad, mehmet ömer arif aras, yargılama, dava, bilirkişi