https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-venezuela-petrolunun-resmi-satisina-basladi-ilk-satis-500-milyon-dolar-1102773830.html
ABD, Venezuela petrolünün resmi satışına başladı: İlk satış 500 milyon dolar
ABD, Venezuela petrolünün resmi satışına başladı: İlk satış 500 milyon dolar
Sputnik Türkiye
ABD, Venezuela’ya ait petrolün ilk satışını tamamladı. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki bu satış, ABD yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre resmen gerçekleştirildi. Detaylar haberde...
2026-01-15T15:58+0300
2026-01-15T15:58+0300
2026-01-15T15:58+0300
dünya
abd
venezuela
petrol
satış
donald trump
haberler
abd
exxonmobil
cnn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102587246_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b8af39b75916382a69e3f39a38b85d44.jpg
Bu adım, Washington ile Karakas arasında bu ay başında yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık ‘enerji anlaşması’ çerçevesinde atıldı. Atlanta merkezli CNN'e konuşan bir etkili, elde edilen gelirin ABD hükümeti tarafından kontrol edildiğini ve ana hesabın Katar’da bulunduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın başında Venezuela’nın zengin petrol rezervlerine erişme niyetini açıkça dile getirmişti.Trump’ın sözcüsü, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Trump ekibinin “Venezuela’nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için emsalsiz yatırımlar yapmaya hazır” firmalarla olumlu görüşmeler yürüttüğünü belirtti.Trump ne demişti?ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ve Mudoro’nun kaçırılmasının ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretiminin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.‘Yatırımcılar şüpheyle yaklaşıyor’Öte yandan, Amerikan basınına yansıyan haberlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen enerji sektörü yetkililerinin, hükümetin Venezuela petrolüyle ilgili planlarını şüpheyle karşıladığı öne sürüldü.ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods'un yetkililere, "Yatırım, yapılabilir değil. Yatırımdan ne tür bir getiri elde edeceğimizi anlamak için bile bir dizi yasal ve ticari çerçeve oluşturulması gerekiyor" dediği öne sürüldü.Beyaz Saray yetkililerinden Taylor Rogers ise konuya ilişkin açıklamasında, "Trump'ın ekibi, Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli olan petrol şirketleriyle olumlu ve sürekli görüşmeler yürütüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/venezuelanin-petrolun-disinda-hangi-yeralti-kaynaklarina-sahip-1102665833.html
venezuela
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102587246_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_aa21f2ac27d518e22498e16a4517c68d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezuela, petrol, satış, 500 milyon, kaç varil, ne kadar, haberler, petrol haberleri, dünya haberleri
abd, venezuela, petrol, satış, 500 milyon, kaç varil, ne kadar, haberler, petrol haberleri, dünya haberleri
ABD, Venezuela petrolünün resmi satışına başladı: İlk satış 500 milyon dolar
ABD, Venezuela’ya ait petrolün ilk satışını tamamladı. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki bu satış, ABD yönetiminden bir yetkilinin açıklamasına göre resmen gerçekleştirildi ve gelecek günler ile haftalarda ‘daha fazla satışın olacağı’ bildirildi.
Bu adım, Washington ile Karakas arasında bu ay başında yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık ‘enerji anlaşması’ çerçevesinde atıldı. Atlanta merkezli CNN'e konuşan bir etkili, elde edilen gelirin ABD hükümeti tarafından kontrol edildiğini ve ana hesabın Katar’da bulunduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın başında Venezuela’nın zengin petrol rezervlerine erişme niyetini açıkça dile getirmişti.
Trump’ın sözcüsü, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Trump ekibinin “Venezuela’nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için emsalsiz yatırımlar yapmaya hazır” firmalarla olumlu görüşmeler yürüttüğünü belirtti.
Venezuela, 55.25 milyar varil petrol (2023 verileri)
potansiyeline sahip, bu da ABD'nin rezervlerinin beş katında
n fazla.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ve Mudoro’nun kaçırılmasının ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretiminin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.
ABD, ayrıca Venezuela’dan 30 ila 50 milyon varil petrol almayı
ve bu ham petrolü dünya piyasasında satmayı planlıyor.
‘Yatırımcılar şüpheyle yaklaşıyor’
Öte yandan, Amerikan basınına yansıyan haberlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen enerji sektörü yetkililerinin, hükümetin Venezuela petrolüyle ilgili planlarını şüpheyle karşıladığı öne sürüldü.
ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods'un yetkililere, "Yatırım, yapılabilir değil. Yatırımdan ne tür bir getiri elde edeceğimizi anlamak için bile bir dizi yasal ve ticari çerçeve oluşturulması gerekiyor" dediği öne sürüldü.
Beyaz Saray yetkililerinden Taylor Rogers ise konuya ilişkin açıklamasında, "Trump'ın ekibi, Venezuela'nın petrol altyapısını yeniden inşa etmek için benzeri görülmemiş yatırımlar yapmaya hazır ve istekli olan petrol şirketleriyle olumlu ve sürekli görüşmeler yürütüyor" dedi.