Trump: Witkoff’un Moskova’ya gideceğinden haberim yok

ABD Başkanı Trump, temsilcileri Witkoff ve Kushber’in Ukrayna konusunu görüşmek için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmeyi planladığını konusunda bilgi sahibi... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD lideri Donald Trump, Batı medyasına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in Moskova’ya gitmeyi planladığından haberi olmadığını söyledi.Dün Bloomberg haber ajansı, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Witkoff ve Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planladığını öne sürmüştü.Görüşmenin bu ay içerisinde gerçekleşebileceği belirtilmişti. Habere göre Amerikan heyeti Ukrayna için özellikle ABD ve Avrupa’nın Kiev’e vermeyi planladığı güvenlik garantilerini görüşmek ve bir çözüm planına ilişkin son taslağı sunmak istiyor.ABD’nin barış planıyla ilgili görüşmelerRusya lideri Putin, 2 Aralık günü Kremlin’de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Görüşmede, ABD’nin önerisini ele alan taraflar bir uzlaşıya varamamıştı. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. örüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.ABD Başkanı Trump, Aralık ayı sonunda, Florida’da Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşme sırasında Trump’ın, Zelenskiy’e yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini dile getirdiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, cephedeki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğini ve savaş etkinliğini hızla kaybettiğini kaydetti.

