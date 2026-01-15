Türkiye
Rusya’da İngiliz istihbarat mensubu tespit edildi
15.01.2026
FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, görev tanımı beyan edilmeyen Gareth Samuel Davis, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği İdari ve Ekonomik Dairesi İkinci Sekreteri kılıfı altında Rusya'ya gönderildi.Açıklamada, “Karşı istihbarat çalışmaları sırasında, beyan edilmeyen bir İngiliz istihbarat mensubu olan 8 Ağustos 1980 doğumlu Gareth Samuel Davis tespit edildi. Davis, Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği İdari ve Ekonomik Dairesi İkinci Sekreteri kılıfı altında Rusya'ya gönderildi” ifadesi kullanıldı.İngiliz mensubunun akreditasyonu iptal edildi ve iki hafta içinde ülkeyi terk etmesi emredildi.Rusya Dışişleri'nden protestoRusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Maslahatgüzarı Danae Dholakia’yı olaya açıklık getirmesi için bakanlığa çağırdı. Dholakia’ya, kendini Büyükelçilik çalışanı olarak gösteren İngiliz ajanı ile ilgili olarak protesto bildirildi.Bakanlık, Londra’nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.
10:42 15.01.2026 (güncellendi: 11:06 15.01.2026)
İngiliz mensubunun akreditasyonu iptal edildi ve iki hafta içinde ülkeyi terk etmesi emredildi.

Rusya Dışişleri'nden protesto

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Maslahatgüzarı Danae Dholakia’yı olaya açıklık getirmesi için bakanlığa çağırdı. Dholakia’ya, kendini Büyükelçilik çalışanı olarak gösteren İngiliz ajanı ile ilgili olarak protesto bildirildi.
Bakanlık, Londra’nın gerilimi tırmandırmaya devam etmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.
