Trump, 'iki kızak köpeği' diyerek dalga geçmişti: Avrupa ülkeleri Grönland'a 'yardım' göndermeye başladı

Trump, 'iki kızak köpeği' diyerek dalga geçmişti: Avrupa ülkeleri Grönland'a 'yardım' göndermeye başladı

ABD’nin Grönland’ı ele geçirme tehdidi devam ederken Avrupa’dan gönüllü bir koalisyon Danimarka etrafında birleşerek adanın savunmasına destek olma sözü verdi. Fakat Avrupalıların ‘Kutup Dayanıklılığı Operasyonu’ için topladığı kuvvet, beklentilerin oldukça altında kaldı.İlk olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk Fransız birliklerinin 'zaten yolda' olduğunu ve 'diğerlerinin de ardından geleceğini' söylemişti. Fransız Büyükelçi, ilk sevkiyatta yaklaşık 15 asker olacağını belirtmişti.Avrupa'nın Grönland'a vadettiği diğer yardımlar ise şöyle oldu:Danimarka’nın Grönland’da yaklaşık 150-200 asker ve sivil personeli, 12 kişilik Sirius Köpek Kızak Devriyesi ve 7 Arktik uyumlu devriye gemisi bulunuyor. Bu gemilerden dördünün 2030’a kadar hurdaya çıkarılması ve henüz inşa edilmemiş gemilerle değiştirilmesi planlanıyor. Danimarka 'içinde bulunduğuciddi güvenlik durumu' nedeniyle yeniden silahlanması için 13.8 milyar dolar harcamayı planlıyor.Batı basını Çarşamba gecesi Avrupa ülkelerine ait birliklerinin iki uçak dolusu asker ile Grönland’ın Nuuk ve Kangerlussuaq bölgelerine iniş yaptığını açıklamıştı.ABD'nin ise bölgeye olası bir saldırısında kullanabileceğini personele ilişkin bilgiler şu şekilde tahmin ediliyor:II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde ABD, Grönland’da 20'den fazla üs bulundurmuş ve adada aynı anda 10-15 bin askeri ve destek personelini konuşlandırmıştı.

