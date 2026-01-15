https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trump-iki-kizak-kopegi-diyerek-dalga-gecmisti-avrupa-ulkeleri-gronlanda-yardim-gondermeye-basladi-1102774323.html
Trump, 'iki kızak köpeği' diyerek dalga geçmişti: Avrupa ülkeleri Grönland'a 'yardım' göndermeye başladı
Trump, 'iki kızak köpeği' diyerek dalga geçmişti: Avrupa ülkeleri Grönland'a 'yardım' göndermeye başladı
ABD’nin Grönland’ı ele geçirme tehdidi sürerken, Avrupa’dan gönüllü bir koalisyon Danimarka'ya destek olacaklarını açıklayarak Grönland'ın yardım edeceklerine... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD’nin Grönland’ı ele geçirme tehdidi devam ederken Avrupa’dan gönüllü bir koalisyon Danimarka etrafında birleşerek adanın savunmasına destek olma sözü verdi. Fakat Avrupalıların ‘Kutup Dayanıklılığı Operasyonu’ için topladığı kuvvet, beklentilerin oldukça altında kaldı.İlk olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk Fransız birliklerinin 'zaten yolda' olduğunu ve 'diğerlerinin de ardından geleceğini' söylemişti. Fransız Büyükelçi, ilk sevkiyatta yaklaşık 15 asker olacağını belirtmişti.Avrupa'nın Grönland'a vadettiği diğer yardımlar ise şöyle oldu:Danimarka’nın Grönland’da yaklaşık 150-200 asker ve sivil personeli, 12 kişilik Sirius Köpek Kızak Devriyesi ve 7 Arktik uyumlu devriye gemisi bulunuyor. Bu gemilerden dördünün 2030’a kadar hurdaya çıkarılması ve henüz inşa edilmemiş gemilerle değiştirilmesi planlanıyor. Danimarka 'içinde bulunduğuciddi güvenlik durumu' nedeniyle yeniden silahlanması için 13.8 milyar dolar harcamayı planlıyor.Batı basını Çarşamba gecesi Avrupa ülkelerine ait birliklerinin iki uçak dolusu asker ile Grönland’ın Nuuk ve Kangerlussuaq bölgelerine iniş yaptığını açıklamıştı.ABD'nin ise bölgeye olası bir saldırısında kullanabileceğini personele ilişkin bilgiler şu şekilde tahmin ediliyor:II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde ABD, Grönland’da 20'den fazla üs bulundurmuş ve adada aynı anda 10-15 bin askeri ve destek personelini konuşlandırmıştı.
Trump, 'iki kızak köpeği' diyerek dalga geçmişti: Avrupa ülkeleri Grönland'a 'yardım' göndermeye başladı
16:34 15.01.2026 (güncellendi: 16:38 15.01.2026)
ABD’nin Grönland’ı ele geçirme tehdidi sürerken, Avrupa’dan gönüllü bir koalisyon Danimarka'ya destek olacaklarını açıklayarak Grönland'ın yardım edeceklerine dair söz verdi.
ABD’nin Grönland’ı ele geçirme tehdidi devam ederken Avrupa’dan gönüllü bir koalisyon Danimarka etrafında birleşerek adanın savunmasına destek olma sözü verdi. Fakat Avrupalıların ‘Kutup Dayanıklılığı Operasyonu’ için topladığı kuvvet, beklentilerin oldukça altında kaldı.
İlk olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk Fransız birliklerinin 'zaten yolda' olduğunu ve 'diğerlerinin de ardından geleceğini' söylemişti. Fransız Büyükelçi, ilk sevkiyatta yaklaşık 15 asker olacağını belirtmişti.
Avrupa'nın Grönland'a vadettiği diğer yardımlar ise şöyle oldu:
Almanya, 'ortak keşif ve deniz gözetimi' için 13 asker
göndereceğini taahhüt etti.
İsveç ise açıklamasında 'birkaç
' subay ve 'az sayıda
' silahsız personel gönderecek.
Norveç 2 asker
göndereceğini taahhüt etti.
İngiltere 1 subay
konuşlandıracağını belirterek bunu 'Rus saldırganlığını caydırmak' iddiası olarak çerçeveledi.
Hollanda
ve Kanada
’nın ise bir görev üzerinde düşündüğü belirtilirken kapsamıyla ilgili herhangi bir detay mevcut olmadığı kaydedildi.
İtalya
, Polonya
ve İspanya
ise Danimarka'ya sözlü desteklerini ifade etti.
Danimarka’nın Grönland’da yaklaşık 150-200 asker ve sivil personeli, 12 kişilik Sirius Köpek Kızak Devriyesi ve 7 Arktik uyumlu devriye gemisi bulunuyor. Bu gemilerden dördünün 2030’a kadar hurdaya çıkarılması ve henüz inşa edilmemiş gemilerle değiştirilmesi planlanıyor. Danimarka 'içinde bulunduğuciddi güvenlik durumu' nedeniyle yeniden silahlanması için 13.8 milyar dolar harcamayı planlıyor.
Batı basını Çarşamba gecesi Avrupa ülkelerine ait birliklerinin iki uçak dolusu asker ile Grönland’ın Nuuk ve Kangerlussuaq bölgelerine iniş yaptığını açıklamıştı.
Toplamda 30’dan fazla NATO askeri, bilinmeyen sayıda ek Danimarkalı birlik ve adada halihazırda bulunan yaklaşık 150-200 kişi (bazıları sivil) bulunuyor. Bu, kabaca bir tabur büyüklüğünde bir kuvvet anlamına geliyor.
ABD'nin ise bölgeye olası bir saldırısında kullanabileceğini personele ilişkin bilgiler şu şekilde tahmin ediliyor:
Pituffik Uzay Kuvvetleri Üssü’nde 150
personel. Bu personellere bir Danimarkalı irtibat subayı eşlik ediyor.
Alaska merkezli 11. Hava İndirme Tümeni'nde yaklaşık 12 bin asker
.
Binlerce Arktik eğitimli Özel Kuvvetler, Delta, Yeşil Bereli ve Deniz Piyadeleri birimi.
Yaklaşık 270
adet C-17 ve C-5 nakliye uçağı, 31
amfibi çıkarma gemisi ve 9
helikopter gemisi.
II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde ABD, Grönland’da 20'den fazla üs bulundurmuş ve adada aynı anda 10-15 bin askeri ve destek personelini konuşlandırmıştı.