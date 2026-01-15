https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/danimarka-disisleri-bakani-trump-gronland-konusunda-ciddi-1102753164.html

Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda ciddi

Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda ciddi

15.01.2026

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland iddiasında ciddi olduğunu söyledi.Rasmussen, “Başkanın bu amacının açıkça ilan edildiği benim için son derece net” ifadesini kullandı.Washington'ın bu bölgeyi güç kullanarak ele geçirmeye çalışabileceği ihtimalini de kabul eden Bakan, “Ancak Grönland'ın tüm bunları kabul etmesi mümkün değil. Grönland'da yapılan son anketlere göre, ada nüfusunun sadece yüzde altısı Amerikalı olmak istiyor” dedi.Daha önce ABD Başkanı Trump, Danimarka'dan Grönland'dan "çekilmesini" talep etmişti. Trump ayrıca NATO'ya, ABD'nin adanın kontrolünü yeniden ele geçirmesine yardım etme çağrısında bulunmuştu. Grönland’ın Washington'ın eline geçmesi durumunda NATO’nun daha etkili ve tehditkar olacağını savunan Trump, aksi takdirde adanın Rusya veya Çin'in eline geçebileceğini iddia etmişti.Trump’ın Grönland planıABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunan Trump, bu hedefe ulaşmak için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi veya kendisi için Grönland mı yoksa NATO'nun mı daha önemli olduğu sorusuna kesin bir cevap vermeyi de reddetmişti.ABD Başkanı, geçen Aralık ayında, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Landry de ABD'nin adayı ilhak etme niyetini doğrulamıştı.ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Grönland etrafındaki gerilim tırmanmıştı. Trump, Venezuela operasyonunun ardından ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğuna dair inancını yinelemişti. Bundan kısa bir süre önce, Trump'ın politikadan sorumlu danışmanı Stephen Miller’in eşi, sosyal medya platformu X paylaşımında, adanın ABD bayrağı renklerinde bir haritasını gösteren ve ‘Yakında’ başlığını taşıyan bir görsel paylaşmıştı.Tüm bunlar Grönland'da sert eleştirilere yol açmıştı. Grönland parlamentosundaki tüm partilerin liderleri Washington'ın söylemini kınayan ve ABD’ye üye olmaya karşı çıkan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Jesper Møller Sørensen de Kopenhag ve Washington'ın yakın müttefikler olduğunu hatırlatmıştı.

