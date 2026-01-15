Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/danimarka-disisleri-bakani-trump-gronland-konusunda-ciddi-1102753164.html
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda ciddi
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda ciddi
Sputnik Türkiye
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Beyaz Saray’ın, Başkan Trump'ın Grönland iddiasıyla ilgili ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T08:51+0300
2026-01-15T08:54+0300
dünya
danimarka
grönland
abd
lars lokke rasmussen
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102698984_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_eb7c97c2ffc4bab685479430c10de8c9.jpg
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland iddiasında ciddi olduğunu söyledi.Rasmussen, “Başkanın bu amacının açıkça ilan edildiği benim için son derece net” ifadesini kullandı.Washington'ın bu bölgeyi güç kullanarak ele geçirmeye çalışabileceği ihtimalini de kabul eden Bakan, “Ancak Grönland'ın tüm bunları kabul etmesi mümkün değil. Grönland'da yapılan son anketlere göre, ada nüfusunun sadece yüzde altısı Amerikalı olmak istiyor” dedi.Daha önce ABD Başkanı Trump, Danimarka'dan Grönland'dan "çekilmesini" talep etmişti. Trump ayrıca NATO'ya, ABD'nin adanın kontrolünü yeniden ele geçirmesine yardım etme çağrısında bulunmuştu. Grönland’ın Washington'ın eline geçmesi durumunda NATO’nun daha etkili ve tehditkar olacağını savunan Trump, aksi takdirde adanın Rusya veya Çin'in eline geçebileceğini iddia etmişti.Trump’ın Grönland planıABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunan Trump, bu hedefe ulaşmak için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi veya kendisi için Grönland mı yoksa NATO'nun mı daha önemli olduğu sorusuna kesin bir cevap vermeyi de reddetmişti.ABD Başkanı, geçen Aralık ayında, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Landry de ABD'nin adayı ilhak etme niyetini doğrulamıştı.ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Grönland etrafındaki gerilim tırmanmıştı. Trump, Venezuela operasyonunun ardından ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğuna dair inancını yinelemişti. Bundan kısa bir süre önce, Trump'ın politikadan sorumlu danışmanı Stephen Miller’in eşi, sosyal medya platformu X paylaşımında, adanın ABD bayrağı renklerinde bir haritasını gösteren ve ‘Yakında’ başlığını taşıyan bir görsel paylaşmıştı.Tüm bunlar Grönland'da sert eleştirilere yol açmıştı. Grönland parlamentosundaki tüm partilerin liderleri Washington'ın söylemini kınayan ve ABD’ye üye olmaya karşı çıkan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Jesper Møller Sørensen de Kopenhag ve Washington'ın yakın müttefikler olduğunu hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/gerasimov-rus-ordusu-tum-istikametlerde-ilerliyor-1102752718.html
danimarka
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102698984_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10a7ab36947cfb1880b10273514f8940.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
danimarka, grönland, abd, lars lokke rasmussen, donald trump
danimarka, grönland, abd, lars lokke rasmussen, donald trump

Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, Grönland konusunda ciddi

08:51 15.01.2026 (güncellendi: 08:54 15.01.2026)
© AA / Lokman Vural ElibolGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AA / Lokman Vural Elibol
Abone ol
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Beyaz Saray’ın, Başkan Trump'ın Grönland iddiasıyla ilgili ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland iddiasında ciddi olduğunu söyledi.
Rasmussen, “Başkanın bu amacının açıkça ilan edildiği benim için son derece net” ifadesini kullandı.
Washington'ın bu bölgeyi güç kullanarak ele geçirmeye çalışabileceği ihtimalini de kabul eden Bakan, “Ancak Grönland'ın tüm bunları kabul etmesi mümkün değil. Grönland'da yapılan son anketlere göre, ada nüfusunun sadece yüzde altısı Amerikalı olmak istiyor” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Trump, Danimarka'dan Grönland'dan "çekilmesini" talep etmişti. Trump ayrıca NATO'ya, ABD'nin adanın kontrolünü yeniden ele geçirmesine yardım etme çağrısında bulunmuştu. Grönland’ın Washington'ın eline geçmesi durumunda NATO’nun daha etkili ve tehditkar olacağını savunan Trump, aksi takdirde adanın Rusya veya Çin'in eline geçebileceğini iddia etmişti.

Trump’ın Grönland planı

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunan Trump, bu hedefe ulaşmak için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi veya kendisi için Grönland mı yoksa NATO'nun mı daha önemli olduğu sorusuna kesin bir cevap vermeyi de reddetmişti.
ABD Başkanı, geçen Aralık ayında, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Landry de ABD'nin adayı ilhak etme niyetini doğrulamıştı.
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Grönland etrafındaki gerilim tırmanmıştı. Trump, Venezuela operasyonunun ardından ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğuna dair inancını yinelemişti. Bundan kısa bir süre önce, Trump'ın politikadan sorumlu danışmanı Stephen Miller’in eşi, sosyal medya platformu X paylaşımında, adanın ABD bayrağı renklerinde bir haritasını gösteren ve ‘Yakında’ başlığını taşıyan bir görsel paylaşmıştı.
Tüm bunlar Grönland'da sert eleştirilere yol açmıştı. Grönland parlamentosundaki tüm partilerin liderleri Washington'ın söylemini kınayan ve ABD’ye üye olmaya karşı çıkan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Jesper Møller Sørensen de Kopenhag ve Washington'ın yakın müttefikler olduğunu hatırlatmıştı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor
08:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала