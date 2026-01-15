https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trendyol-super-ligde-18-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1102763338.html
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün