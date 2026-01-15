Türkiye
İstanbul
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da sosyal konut kamulaştırması
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da sosyal konut kamulaştırması
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele... 15.01.2026
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele kamulaştırma yapılması için çalışmalar hızlandı.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul'daki Arnavutköy ilçesinde Baklalı Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.Onlarca parsel etkilenecekDoğal gaz hattı için onlarca parselden geçiş sağlanıyor ve bu parsellerin özelleştirilmesi gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da sosyal konut kamulaştırması

13:44 15.01.2026
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele kamulaştırma yapılması için çalışmalar hızlandı.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele kamulaştırma yapılması için çalışmalar hızlandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul'daki Arnavutköy ilçesinde Baklalı Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Onlarca parsel etkilenecek

Doğal gaz hattı için onlarca parselden geçiş sağlanıyor ve bu parsellerin özelleştirilmesi gerçekleştirilecek.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
TÜRKİYE
TOKİ kurası çekildi: 500 bin konut için bir ilde daha hak sahipleri belli oldu
12 Ocak, 14:17
