Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da sosyal konut kamulaştırması
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da sosyal konut kamulaştırması
Sputnik Türkiye
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele... 15.01.2026
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele kamulaştırma yapılması için çalışmalar hızlandı.Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul'daki Arnavutköy ilçesinde Baklalı Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.Onlarca parsel etkilenecekDoğal gaz hattı için onlarca parselden geçiş sağlanıyor ve bu parsellerin özelleştirilmesi gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/toki-kurasi-cekildi-500-bin-konut-icin-bir-ilde-daha-hak-sahipleri-belli-oldu-1102673434.html
