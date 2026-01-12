https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/toki-kurasi-cekildi-500-bin-konut-icin-bir-ilde-daha-hak-sahipleri-belli-oldu-1102673434.html
TOKİ kurası çekildi: 500 bin konut için bir ilde daha hak sahipleri belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak. Sabah saatlerinde Gümüşhane'deki kura yapıldı, hak sahipleri belli oldu.TOKİ kura çekilişleri: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün Tunceli'de bugün de Gümüşhane'de yapılan kura töreniyle birlikte 17 il için tamamlandı.Hangi illerde kura çekildi?Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane'de sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:TOKİ kura çekimi günleri: Hangi ilde kaç konut var?Kura takvimine göre bugün Gümüşhane'de 940 konutun hak sahipleri belli oldu. Bugün saat 17'de Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.Gümüşhane'de hak sahipleri kurayla belirlendiGümüşhane'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 940 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile vatandaşlar katıldı.
