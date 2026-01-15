Batı medyası: ABD'nin Grönland'a göz dikmesi, İzlanda'yı AB'ye yaklaştırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika faaliyetleri ve Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ı ele geçirme arzusunun, başta İzlanda olmak üzere komşu ülkeleri uluslararası yönelimlerini ve AB ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorladığı ifade edildi.



Euractiv haber sitesi, Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolü altına alınması gerektiğine dair açıklamalarının ardından, güvenlik sorunlarının sadece Kopenhag için değil, Kuzey Atlantik'teki çoğu ülke için de ön plana çıktığını yazdı.



Kendi ordusu olmayan ve NATO üyesi olan İzlanda da dahil bazı Avrupa ülkelerinin ABD yönetiminin planlarından endişe duyduğunu aktaran Euractiv, "Reykjavik'te, savunmayı güçlendirme ve AB'ye yönelik konumunu yeniden değerlendirme olasılığıyla ilgili konular ciddi bir şekilde tartışılıyor" ifadelerine yer verdi.



İzlanda'daki Bifröst Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi Profesörü Eirikur Bergmann, ABD'nin Grönland'da kendini haklı çıkarmak için kullandığı argümanların büyük ölçüde İzlanda için de geçerli olduğunu söyleyerek İzlanda'nın endişelerini haklı bulduğunu kaydetti.