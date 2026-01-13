https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/nazim-hikmet-ran-124-yasinda-kadikoyde-anma-toreni-duzenlenecek-1102710793.html
Nazım Hikmet Ran 124 yaşında: Kadıköy'de anma töreni düzenlenecek
Nazım Hikmet Ran 124 yaşında: Kadıköy'de anma töreni düzenlenecek
Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak.
Usta şair Nazım Hikmet Ran'ın 124. yaş gününde Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek.15 Ocak’taki 'Nazım 124 Yaşında' başlıklı etkinlikte Vahide Perçin ve Altan Gördüm şairin eserlerini seslendirecek. Programda ayrıca Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu'yla besteci ve piyanist Fazıl Say’ın, Nazım Hikmet şiirlerinden ilham alan özel performansı yer alacak.Öte yandan Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk’un Nazım Hikmet besteleriyle gösteri düzenleyecek.
Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak. 'Nazım 124 Yaşında' isimli etkinlik, 15 Ocak’ta sanatseverlerle buluşacak.
Usta şair Nazım Hikmet Ran'ın 124. yaş gününde Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek.
15 Ocak’taki 'Nazım 124 Yaşında' başlıklı etkinlikte Vahide Perçin ve Altan Gördüm şairin eserlerini seslendirecek. Programda ayrıca Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu'yla besteci ve piyanist Fazıl Say’ın, Nazım Hikmet şiirlerinden ilham alan özel performansı yer alacak.
Öte yandan Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk’un Nazım Hikmet besteleriyle gösteri düzenleyecek.