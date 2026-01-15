Türkiye
MSB: İran sınırında kitlesel göç tespit edilmedi, alınan tedbirler artırıldı
MSB: İran sınırında kitlesel göç tespit edilmedi, alınan tedbirler artırıldı
Milli Savunma Bakanlığı İran'daki son durum ve hudut güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, İran sınırında kitlesel göç tespit edilmediğini açıkladı. Bakanlık... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
MSB: İran sınırında kitlesel göç tespit edilmedi, alınan tedbirler artırıldı

12:13 15.01.2026 (güncellendi: 12:41 15.01.2026)
Milli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AA
Milli Savunma Bakanlığı İran'daki son durum ve hudut güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, İran sınırında kitlesel göç tespit edilmediğini açıkladı. Bakanlık hudut hattında ilave tedbirler çalışıldığını ve ihtiyaç halinde bu tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'da yaşananlar ve Türkiye'nin hudut güvenliği ile ilgili açıklamalar yapan MSB, "Sınırlarımıza yönelik şu anda bir ‘Kitlesel bir göç’ tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı. SDG'ye yönelik Suriye ordusunun operasyonu hakkında da MSB, “Talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" dedi.

Talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz

Bakanlık’tan yapılan açılamalarda bilgiler paylaşıldı:
“Suriye’deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

İran sınırındaki güvenlik önlemleri tek tek anlatıldı

560 km’lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından “Hudut Namustur” anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır. Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır. İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir ‘Kitlesel bir göç’ tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir.
