https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/msb-suriyenin-talep-etmesi-halinde-turkiye-gerekli-destegi-saglayacaktir-1102578974.html

MSB: Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

MSB: Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

Sputnik Türkiye

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugünkü bilgilendirme toplantısında "Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" açıklamasını... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T12:25+0300

2026-01-08T12:25+0300

2026-01-08T12:28+0300

türki̇ye

zeki aktürk

milli savunma bakanlığı (msb)

sdg

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102578272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a60d7d0789d7bdc867b33f2528d1b82.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Tuğamiral Aktürk "Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Sözcü Aktürk bilgilendirme toplantısında ayrıca şunları kaydetti:Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçit" açıldıSuriye’de Halep Valiliği, SDG işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.Halep’teki çatışmalarHalep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan SDG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.Suriye ordusu da SDG olarak da bilinen PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmiş ve meşru hedefleri açıklamıştı. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/halepte-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1102577601.html

türki̇ye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeki aktürk, milli savunma bakanlığı (msb), sdg, suriye