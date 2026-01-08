Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/msb-suriyenin-talep-etmesi-halinde-turkiye-gerekli-destegi-saglayacaktir-1102578974.html
MSB: Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır
MSB: Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır
Sputnik Türkiye
MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugünkü bilgilendirme toplantısında "Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" açıklamasını... 08.01.2026
türki̇ye
zeki aktürk
milli savunma bakanlığı (msb)
sdg
suriye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.Tuğamiral Aktürk "Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Sözcü Aktürk bilgilendirme toplantısında ayrıca şunları kaydetti:Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçit" açıldıSuriye’de Halep Valiliği, SDG işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.Halep’teki çatışmalarHalep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan SDG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.Suriye ordusu da SDG olarak da bilinen PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmiş ve meşru hedefleri açıklamıştı. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/halepte-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1102577601.html
türki̇ye
suriye
12:25 08.01.2026 (güncellendi: 12:28 08.01.2026)
MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugünkü bilgilendirme toplantısında "Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" açıklamasını yaptı. Öte yandan Suriye'nin Halep kentinde çatışmalardan dolayı bazı mahallelerin tahliyesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Tuğamiral Aktürk "Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Sözcü Aktürk bilgilendirme toplantısında ayrıca şunları kaydetti:

"Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir."

"Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçit" açıldı

Suriye’de Halep Valiliği, SDG işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan SDG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da SDG olarak da bilinen PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmiş ve meşru hedefleri açıklamıştı.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.
Halep
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
12:07
Türkiye
